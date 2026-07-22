1-2. El Getafe remonta al Tenerife en el último minuto tras un gol de Zaid Romero

Santa Cruz de Tenerife, 22 jul (EFE).- El Getafe se aprovechó de un gol de Zaid Romero en el último suspiro para remontar al CD Tenerife y hacerse con el Trofeo Ciudad de Santa Cruz, que se volvió a disputar después de una década.

Buen arranque de los de Álvaro Cervera en el primer partido del curso 2026/27 que acogió el Heliodoro Rodríguez López, en el que completaron una gran primera parte en la que consiguieron dominar al Getafe CF, que tuvo una clara en los primeros dos minutos de juego, pero no consiguieron materializar.

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El primer tiro a puerta del encuentro llegó tras un remate lejano de Krdzalic, cuando se cumplía el primer cuarto de hora en el partido, momento en el que el Tenerife se vino arriba y empezó a protagonizar llegadas más frecuentes a la portería defendida por Diego Ferrer.

Una llegada por banda de Noel que no consiguió conectar un buen centro al punto de penalti y dos tiros más de Krdzalic entre los tres palos sirvieron para demostrar que el CD Tenerife no había venido a su estadio de paseo y quería pasar por encima a un rival de nivel europeo, como lo es el Getafe de Bordalás.

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Tras varios acercamientos, un buen centro de Marc Mateu encontró los pies de Pecar, que asistió de espuela para Víctor Moreno, que mandó el balón al fondo de las mallas, instalando el 1-0 en el electrónico.

Con la entrada de seis titulares por parte del club getafense, el encuentro tuvo un cambio de guión y el juego pasó a estar algo más dividido, aunque el dominio fue ligeramente mayor de los visitantes.

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Los azulones empezaron a gozar de sus primeras llegadas con peligro real al área del Tenerife y Uche consiguió provocar un penalti, que transformó Satriano (m.54) para poner el empate.

El partido fue mucho más bronco y trabado en los segundos 45 minutos, en los que no paró de frenarse el ritmo de juego, sobre todo por las constantes faltas que protagonizaron los pupilos de Bordalás, algo que pitó el Heliodoro por la constante repetición e incluso intensidad de las acciones.

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No fue hasta el minuto 88 que Mario Martín se encontró con un hueco en tres cuartos de campo que aprovechó para probar a Gabriel De Vuyst, que reaccionó con una gran intervención al estirarse a la cepa de su poste derecho, acción que derivó en un córner que envió Kiko Femenía hacia la cabeza de Mario Martín, que prolongó y encontró dentro del área pequeña a Zaid Romero, que solo tuvo que empujar el esférico para darle la victoria in extremis al Getafe CF.

- Ficha técnica:

1 - CD Tenerife: Dani Martín (De Vuyst m.46); David Rodríguez (César m.64), Jorge Moreno (León m.46), Landázuri (Viereck m.46), Marc Mateu; Víctor Moreno (Ranos m.46), Juanjo Sánchez (Jesús Álvarez m.31, Mauro Pittón m.64), Krdzalic (Fabricio m.55), Noel López (Dani Fernández m.46); Pecar (Nacho Gil m.46), Chapela (Baba m.46).

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2 - Getafe CF: Diego Ferrer; Isma Beckoucha (Mario Martín m.65), Boselli (Abqar m.46), Valou (Zaid Romero m.46), Davinci, Gorka Rivera (Kiko Femenía m.46); Adrián Riquelme, Mady Macalou (Uche m.46), Ramón Terrats (Djene m.46), Alberto Risco; George Andrews (Satriano m.46).

Goles: 1-0, M.38: Víctor Moreno; 1-1, M.54: Satriano; 1-2, M.89: Zaid Romero.

Árbitro: Manuel Ángel Pérez (Comité Territorial Madrileño). Amonestó a los visitantes Uche (m. 49) y Riquelme (m.76).

Incidencias: Partido correspondiente al Trofeo Ciudad de Santa Cruz de Tenerife disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. EFE

AM/arh