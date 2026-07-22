0-1. Riquelme da al Betis su sexto Trofeo Colombino

Huelva, 22 jul (EFE).- El Real Betis conquistó con este miércoles su sexto Trofeo Colombino, ante el Recreativo de Huelva, gracias a un gol de Rodrigo Riquelme en el minuto 59 (0-1).

El equipo verdiblanco supo madurar el partido y llevarse un duelo que comenzó igualado y que fue poco a poco decantando a su favor, especialmente tras los cambios en la segunda mitad, hasta ser el dominador absoluto.

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La primera ocasión del encuentro fue del Recreativo, que dispuso de un córner que el lateral zurdo Nacho Ruiz estrelló de cabeza en un palo. A partir de ahí el Betis fue ganando en posesión de balón para dominar el choque y hacer correr al conjunto recreativista, que, no obstante, se defendió muy bien.

No fue hasta el minuto 22 cuando el Betis registró su primer tiro a puerta, obra de Pablo García, pero Jero Lario, atento, logró atajar sin problemas el balón. Después remató alto un córner Marc Bartra de cabeza y también tiró por encima del larguero Facundo Bernal. Los béticos dominaban, pero sin puntería ante un Recre serio.

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En la reanudación el ‘Decano' cambió por completo su once y en el Betis sólo ingresó como novedad el portero Diego Conde, que fue un espectador en los primeros minutos.

El conjunto bético hizo valer su calidad y se adelantó en el minuto 59 con un centro de Bellerín que alojó en el fondo de la portería Riquelme.

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A partir de ahí, pese a que el Betis también renovó su equipo en dos tandas de cambios, su dominio fue total. El duelo se jugaba en área onubense y los canteranos verdiblancos brillaron. Hubo tiros de Morante, Borja Alonso y otro de Iker Losada mejor dirigido que atajó el guardameta Manu Fernández.

- Ficha técnica:

0 - Recreativo: Jero Lario; Néstor Senra, Bonaque, Mikel Montero, Nacho Ruiz; Segura; Pablo Évora, Ale Marín, Paolo Romero, Aitor García; Roni. También jugaron Manu Fernández, Isra Contioso, Roan Riera, José Carlos, Adán Benítez, Alberto Vela, Álex Bernal, Mena, Pecellín, Almeida y Chavarría.

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1 - Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Junior Firpo; Facundo Bernal, Marc Roca; Pablo García, Fornals, Riquelme; Deossa. También jugaron Diego Conde, Diego Llorente, Losada, Morante, Rica Fúnez, Ángel Ortiz, Fran Garcia, Gómez, Petit, Borja Alonso y N'Goran.

Gol: 0-1, m.59: Riquelme.

Árbitro: Rubén Cartés Burgos (Colegio Andaluz). Sin amonestados. EFE

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