Vox ve una "macrotrama" internacional con Sánchez como "cabecilla" tras la declaración del testaferro de Zapatero

Vox considera que si se confirma la declaración del empresario Julio Martínez Martínez, socio del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra existiría "una macrotrama que trasciende fronteras y que tiene como cabecilla" al presidente, Pedro Sánchez.

El empresario, que declara este martes como investigado, aseguró en un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, que el expresidente "marcaba los pasos a seguir" y admitió una comisión de 1% por intermediar en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea en la pandemia.

PUBLICIDAD

"Creemos que hay indicios y razones fundadas para sostener que ese rescate fue irregular y todavía están por comprobar estas confesiones del testaferro, pero, si se comprueban, estaremos ante una macrotrama que trasciende nuestras fronteras y que tiene como cabecilla al presidente, porque son ellos quienes manejan el aparato institucional que precisamente ha facilitado la comisión de este tipo de corrupciones", ha indicado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán.

También el líder de la formación, Santiago Abascal, se ha pronunciado al respecto en su cuenta de X, en la que destaca que el "testaferro" del expresidente "reconoce que su mafia conseguía dinero del Gobierno, y denuncia que Sánchez dirige desde Moncloa "una red criminal de tráfico de influencias y de acoso a los que investigan la corrupción".

PUBLICIDAD

"La Guardia Civil sigue bajo el mando de implicados en cloacas que trataban de impedir la investigación de la corrupción", añade Abascal, antes de incidir en que no se puede tratar al Ejecutivo como un "gobierno normal" cuando es "una mafia".

SIN SÁNCHEZ NO HABRÍA SIDO POSIBLE

En esta línea, la portavoz de Vox se ha preguntado los motivos por los que el expresidente "mintió" sobre el rescate, por qué sabía del mismo "antes" de que fuera al Consejo de Ministros, "quién decide los asuntos" que allí se llevan y quién se ha beneficiado.

PUBLICIDAD

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Rodríguez de Millán ha insistido en que "la clave" del caso es que, "sin el conocimiento o tolerancia de Sánchez", el rescate no podría haberse llevado a cabo.

Así, ha concluido que el jefe del Ejecutivo "es socio" de Zapatero y "artífice de la peor corrupción conocida hasta ahora". Por ello, Rodríguez de Millán ha urgido a "echar" al Gobierno de La Moncloa y "dejar de suplicar" a "esta banda" tener "la vergüenza necesaria para dimitir".

PUBLICIDAD