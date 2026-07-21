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Vox señala a Sánchez como "socio" de Zapatero en la "macrotrama" del préstamo a Plus Ultra

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Madrid, 21 jul (EFE).- La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha señalado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "socio" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la "macrotrama" sobre el préstamos público obtenido por la aerolínea Plus Ultra en la pandemia.

Millán ha hecho esta acusación en una rueda de prensa después de que el empresario Julio Martínez, amigo de Zapatero y uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra, haya implicado al expresidente en la ayuda que el Gobierno concedió a la aerolínea en 2021 y confirmar el cobro del 1 % de la misma.

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"Zapatero sería el líder de una macrotrama, pero podemos asegurar sin temor a equivocarnos que Sánchez es su socio y que es el artífice de la peor corrupción hasta ahora conocida", ha afirmado la portavoz de Vox, porque, según ha dicho, es "evidente" que el "rescate" a Plus Ultra no se hubiera podido llevar a cabo sin la mediación del Consejo de Ministros.

Ha puntualizado que la declaración de este martes de Martínez ante la Audiencia Nacional debe ser comprobada, porque su confesión en sí misma no constituye una prueba.

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Pero ha incidido en que si se demuestran las acusaciones contra Zapatero de su testaferro, quedaría claro que se trata de una "macrotrama" que trasciende las fronteras españolas y que tiene como "cabecilla" al presidente del Gobierno.

"La clave de todo esto es que sin el actual Gobierno de España, sin el conocimiento o tolerancia de Sánchez, no se hubieran podido llevar a cabo todas estas actividades", ha insistido.

En opinión de Vox, hay indicios y razones fundadas para sostener que el préstamo a Plus Ultra ha sido irregular. EFE

(foto) (vídeo)

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