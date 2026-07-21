Vox recurrirá ante el Supremo la resolución de la Junta Electoral sobre la 'ley de nietos'

Madrid, 21 jul (EFE).- Vox recurrirá ante el Tribunal Supremo la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que afirma no tiene competencias para suspender el voto por correo exterior, como reclamó el partido de Santiago Abascal, al creer que se está adulterando el censo por la denominada 'ley de nietos'.

En su reunión del pasado 16 de julio, el órgano electoral respondió a Vox que no podía paralizar la admisión del voto por correo desde el exterior porque excede de sus competencias y subrayó que la administración electoral debe aplicar en todo caso los procedimientos dispuestos en la legislación mientras sigan vigentes.

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Una decisión contra la que cuatro de los trece vocales de la JEC emitieron un voto particular ya que aseguran que este órgano sí es competente para poner fin a un incremento del censo "formidable e irreversible" que contraviene la norma.

Así lo cree también Vox, que ha optado por no formular una nueva petición ante la JEC y por acudir directamente al Tribunal Supremo.

Fuentes del partido insisten en que la JEC sí es competente para "poner fin al fraude o la ilegalidad en el censo derivados del fraude e ilegalidad en las nacionalizaciones". "Debe y puede", recalcan.

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La 'ley de nietos' - en realidad una disposición dictada dentro de la ley de memoria democrática- abre la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que la perdieron por el exilio, pero una instrucción posterior del Gobierno amplió el acceso a la nacionalidad "mucho más allá" del texto legal, lo que para Vox constituye un intento del Gobierno de "adulterar" el censo electoral.

Además de recurrir la resolución de la JEC, las fuentes han confirmado que Vox ha pedido este martes a los órganos de contratación del Gobierno la revisión o anulación de los contratos firmados con la empresas Palco y Neoris, sobre la externalización de trámites consulares y el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

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Vox ha creado un grupo trabajo sobre la 'ley de nietos' integrado por el jefe de la oficina de Vox en la Unión Europea, el eurodiputado Jorge Buxadé; el director de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías; la secretaria general adjunta del partido, Montserrat Lluis; y el vicesecretario de Acción Política y diputado, Ignacio Hoces. EFE