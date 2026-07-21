Vox achaca "actitudes mafiosas" a Bolaños para que la JEC no censurara la instrucción de Justicia por la 'ley de nietos'

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha acusado este martes al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de haber recurrido a "actitudes mafiosas" para maniobrar y evitar que la mayoría de vocales de la Junta Electoral Central (JEC) censuraran la, a su juicio, "manifiestamente ilegal" instrucción de su ministerio que desarrolla la conocida como 'ley de nietos'.

La semana pasada, el organismo arbitral argumentó que no era competente para opinar sobre esa disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática que permite obtener la nacionalidad de descendientes de españoles exiliados y que desarrolla la mencionada instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

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Sin embargo, cuatro de los trece vocales de este órgano firmaron un voto particular por discrepar de la mayoría al considerar que, puesto que esas nacionalizaciones tienen su reflejo en el censo electoral, la JEC sí debería haber intervenido y hablaban, de hecho de un "incremento irregular" de censados.

Y es que estos vocales discrepantes consideran que la instrucción de Justicia fue más allá de la Ley de Memoria Democrática al ampliar las nacionalizaciones también a descendientes de personas que emigraron, por ejemplo, por motivos económicos.

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UNA INSTRUCCIÓN MANIFIESTAMENTE ILEGAL

"Según se ha sabido por determinados medios, el ministro de la Presidencia se habría empleado a fondo para que no fueran más los vocales que se opusieran a esta instrucción manifiestamente ilegal", ha denunciado la portavoz de Vox en una rueda de prensa en el Congreso.

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A su juicio, "el Gobierno es plenamente consciente de que esta denominada 'ley de nietos' supone un coladero, que la necesita para pervertir el censo electoral y que si tienen que recurrir a las actitudes mafiosas a las que nos tienen acostumbrados, lo van a seguir haciendo".

En este contexto, Rodríguez de Millán ha insistido en que Vox va a seguir haciendo todo lo que esté su mano por "vía judicial o administrativa" para frenar las "terribles consecuencias" que, desde su punto de vista, está teniendo la que, en su opinión, debería rebautizarse ya como "ley de bisnietos".

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"Lo que está haciendo el Gobierno es pervertir el censo electoral y alterar y redefinir al pueblo español y nosotros no estamos dispuestos a que se vaya regalando nuestra nacionalidad por la necesidad de Pedro Sánchez de atornillarse en el sillón y de esquivar los manifiestos repudios por parte de todos los españoles a un PSOE cada vez más corrupto", ha subrayado.