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Un Inter Miami sin Messi ni De Paul recibe al Chicago Fire para el debut de Lewandowski

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Washington, 21 jul (EFE).- El Inter Miami recibirá este miércoles al Chicago Fire para el debut del polaco Robert Lewandowski, en la primera jornada completa de la MLS tras el Mundial, aunque lo hará sin los argentinos Lionel Messi ni Rodrigo de Paul, que descansan después de disputar el torneo con la Albiceleste.

Aunque el club de Miami no ha anunciado oficialmente las bajas de Messi y De Paul, tampoco se espera que estén disponibles para la jornada del fin de semana, en la que el Inter se medirá al Montreal en el Quebec.

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Messi no habló sobre su futuro tras la derrota en la final de la Copa del Mundo, pero el argentino tiene contrato en el Inter Miami hasta 2028, coincidiendo con la Copa América.

En cambio, sí que estará disponible Lewandowski. Todo estaba listo el pasado miércoles para su debut en Chicago ante 40.000 personas, pero la pésima calidad del aire causada por el humo de los incendios en Canadá obligó a aplazar ese partido.

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El exdelantero del Barcelona y del Bayern de Múnich es el último gran nombre que recala en la MLS en el tramo final de su carrera. Junto al francés Antoine Griezmann, son los grandes fichajes del mercado de verano de la MLS tras el parón por el Mundial.

Tras su llegada a Estados Unidos, Griezmann ya debutó en amistosos con el Orlando City, pero este miércoles lo hará de manera oficial en la visita 'Los Leones' a San José para medirse a los Earthquakes, en los que milita el alemán Timo Werner.

Más allá de los debuts de Lewandowski y Griezmann, esta jornada de la MLS -la decimosexta del calendario- tiene como principal aliciente la defensa del liderato del Nashville en el Este y la pugna en el Oeste entre el Vancouver y, precisamente, el San José.

El Nashville, con cinco puntos de colchón sobre el Inter Miami (36 a 31), recibe al Montreal en el GEODIS Park, mientras que el Vancouver visita al Cincinnati en el TQL Stadium.

Tanto el Vancouver como el San José suman 32 puntos, aunque el equipo canadiense tiene un partido menos, el que fue aplazado la semana pasada en Chicago por el humo.

Por su lado, el Portland Timbers recibirá al Dallas todavía con Jack Cassidy, entrenador interino, en el banquillo.

Medios estadounidenses dan por hecho el acuerdo entre el Porland y el entrenador español Martí Cifuentes para hacerse cargo del equipo, que no ha cuajado un buen inicio de temporada. El ex del Leicester City estaría pendiente del visado para ser oficializado. EFE

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