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TS ratifica la pena de 28 años de cárcel para el acusado de agredir sexualmente a sus dos hijastras menores de edad

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El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por la defensa del hombre acusado de agredir sexualmente a las dos hijas de su pareja, menores de edad, y ha ratificado así la pena de 28 años de prisión inicialmente impuesta por la Audiencia Provincial de Ourense y confirmada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Según se recoge en la sentencia, la Sala ha considerado que "con dos testimonios que sustentan la condena, es difícil que se pueda abrir paso a un discurso basado en la presunción de inocencia", incidiendo en que "la inexistencia de lesiones físicas y las vacilaciones en relación a detalles menores o supuestas lagunas no descalifican esos testimonios".

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Asimismo, en la resolución --frente a la cual no cabe recurso-- el Tribunal ha tachado algunos de los razonamientos presentados por la defensa de "simplistas", desestimando así el recurso e imponiendo al acusado el pago de las costas.

LOS HECHOS

Tal y como se expone en la sentencia, en abril de 2023 el condenado mantenía una relación de más de 10 años con la madre de las dos víctimas, conviviendo con ellas desde el año 2020.

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Así, desde mayo de 2022 y hasta abril de 2023, "en incontables ocasiones y prácticamente a diario", aprovechándose de la "absoluta confianza" que su pareja tenía en él para cuidar a sus hijas dejándolas a su cargo cuando ella iba a trabajar, el penado agredía sexualmente a las dos menores, "a pesar del asco y repugnancia" de ambas y "del dolor físico que les infligía el acusado del que este era plenamente consciente".

Aunque el acusado alertó de que "si se lo contaban a su madre, iban a separarlas de ella", el 14 de abril de 2023, una de las menores le contó a su madre las prácticas sexuales a las que la sometía el acusado, diciendo la otra que a ella también se lo hacía.

Ese mismo día, la madre de ambas víctimas confrontó al condenado, y él le dijo que era una de las niñas "quien se acercaba a él, que se metía en la cama con él y que ya sabía que le iba a traer problemas", procediendo entonces a abandonar el domicilio familiar. Finalmente, dos días después, la madre de las víctimas interpuso denuncia por estos hechos ante la Guardia Civil.

Así las cosas, la Audiencia Provincial de Ourense lo condenó a 14 años de prisión por cada uno de los dos delitos continuados de agresiones sexuales a menores de 16 años.

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EuropaPress

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