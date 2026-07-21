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Tachurock reivindica la cultura rural con festival organizado por un pueblo de 150 vecinos

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Palencia, 21 jul (EFE).- El festival Tachurock regresará a Itero de la Vega (Palencia), un municipio de menos de 150 habitantes que desde hace más de dos décadas organiza de forma autogestionada, solidaria y sin ánimo de lucro uno de los encuentros musicales más veteranos del medio rural.

El pequeño municipio terracampino volverá a convertirse durante tres días, del 20 al 22 de agosto, en un referente cultural con una programación que reunirá conciertos de folk, rock, punk, ska, electrónica y post punk, además de actividades gratuitas para todos los públicos, según ha informado este martes la organización.

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El festival nació hace veintiún años impulsado por los propios vecinos con el objetivo de demostrar que la oferta cultural de calidad también tiene cabida en los pueblos y que vivir en el medio rural no implica renunciar a la música en directo.

Además su carácter solidario sigue siendo una de sus principales señas de identidad y en 2025 permitió recaudar 6.000 euros que la organización destinó a proyectos de cooperación en Angola, que apoya desde hace dos décadas, y a iniciativas de ayuda para las víctimas de la guerra en la Franja de Gaza.

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El Tachurock mantiene además un modelo basado en el trabajo voluntario de la organización, la colaboración del Ayuntamiento de Itero de la Vega y la implicación de buena parte del vecindario, que cada verano participa en la preparación del festival y en la acogida de cientos de asistentes llegados desde distintos puntos de España.

La programación de su 21 edición arrancará el jueves 20 de agosto con las actuaciones de Bewis de la Rosa, una de las voces emergentes de la música de raíz y el rap, y El Naán, grupo referente del folk ibérico.

El viernes será el turno de Viva Belgrado, VVV [Trippin' You], Delameseta, Nøgen, Crim y Ezpalak, mientras que el sábado cerrarán el festival Kaos Urbano, los italianos Los Fastidios, Kamikazes, Memocracia, Tres en Raya, Amamarla, Akaldo y Kanonigos.

La organización ha asegurado que se diseñado un cartel que combina estilos muy diversos con la intención de atraer a públicos diferentes y reivindicar que la música "no entiende de etiquetas ni de fronteras entre géneros".

Además de los conciertos nocturnos, el programa incluye actividades gratuitas como la tradicional comida popular junto al río Pisuerga el viernes, la paella popular del sábado en la plaza de la Iglesia, actividades infantiles y actuaciones abiertas al público.

Los organizadores han destacado que la cita sigue manteniendo el objetivo con el que nació, descentralizar la cultura y convertir un pequeño pueblo de Tierra de Campos en un punto de encuentro musical cada verano. EFE

aaf/erbq/aam

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