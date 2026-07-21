PP andaluz pide explicaciones a Montero sobre rescate de Plus Ultra que "firmó y aprobó"

Sevilla, 21 jul (EFE).- El PP ha reclamado este martes explicaciones a la líder del PSOE-A, María Jesús Montero, sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que "aprobó y firmó" cuando fue ministra de Hacienda y responsable última de la SEPI, tras las últimas informaciones de la posible intervención del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En rueda de prensa, el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha señalado que "la corrupción cerca al PSOE de Andalucía", porque tras el caso de los ERE ahora aparecen casos como el de Leire Díaz, en el que está involucrado el exvicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías, o la nueva condena al exconsejero Francisco Vallejo.

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"¿Qué tiene que decir María Jesús Montero?", se ha preguntado el dirigente del PP, quien le ha instado a dar explicaciones sobre el rescate "con dinero público" de la aerolínea Plus Ultra, que ella "aprobó y firmó" como ministra de Hacienda, y sobre el que dijo en su momento que se trataba de un "rescate estratégico".

Según Repullo, el rescate solo ha sido para "su querido Zapatero, su íntimo amigo, al que ella catalogó de referente y de faro moral", como lo prueba el testimonio de su presunto testaferro, Julio Martínez, porque la SEPI "dependía" de Montero y se concedió una ayuda de 53 millones de euros a Plus Ultra.

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Ha pedido a Montero que explique "qué sabía" cuando se autorizó el rescate y por qué Zapatero conocía la decisión de la SEPI "antes de que se hiciera pública", que aclare quién informó y qué papel desempeñó realmente el expresidente del Gobierno en una operación "financiada con el dinero de todos los españoles".

De la misma forma, Montero debe explicar si considera "normal" que el intermediario del rescate "aspirase a quedarse con una comisión ligada al dinero público concedido", y si sigue manteniendo a día de hoy que aquella operación era una operación estratégica "después de que se haya conocido quiénes se beneficiaban de esa de esa ayuda".

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"¿Qué se deben entre ellos, Zapatero y Montero?", se ha preguntado Repullo, quien ha añadido que la líder del PSOE andaluz ha demostrado siempre "más interés por mantener a Sánchez que por los ciudadanos", y durante estos meses "ha sido incapaz de acercarse a las preocupaciones" de los andaluces.

Según Repullo, la secretaria general del PSOE andaluz "vino, vio y perdió" y su papel en Andalucía "es seguir siendo la defensora de Pedro Sánchez y también financiar con sus cloacas presuntamente con dinero público".

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Todas sus declaraciones demuestran que Montero "nunca ha tenido la cabeza ni la atención" en Andalucía y que su credibilidad "está bajo mínimos", según el secretario general del PP andaluz. EFE