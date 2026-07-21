Las evacuaciones en Soria por el fuego de Guadalajara se mantendrán hasta que sea "seguro"

Soria, 21 jul (EFE).- Las evacuaciones preventivas, ante el riesgo de entrada del incendio de Guadalajara en la provincia de Soria y por la presencia de humo, en las localidades de Retortillo y Barcones se mantendrán hasta que los técnicos consideren que existen condiciones de seguridad para el regreso de los vecinos.

Así lo ha asegurado este martes la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Yolanda de Gregorio, quien ha recordado que este lunes el Cecopi decidió desalojar la residencia de mayores de Retortillo, con 32 usuarios, por la presencia de humo.

PUBLICIDAD

Los residentes fueron trasladados a la residencia de Arcos de Jalón, donde permanecerán hasta que los técnicos autoricen el regreso, ha insistido.

Mientras, de los vecinos de Barcones evacuados una veintena permanece alojada en la residencia de la Escuela de Capacitación Agraria de Almazán, habilitada por la Junta para atenderlos.

PUBLICIDAD

Actualmente, en las labores de extinción trabajan más de 190 efectivos, con ocho buldócer, doce cuadrillas, cuatro autobombas, cinco equipos especializados y dos medios aéreos, tanto en la provincia de Soria como en Guadalajara y ha destacado la importancia de la coordinación entre administraciones.

Sobre el avance del incendio hacia Soria, la delegada territorial ha señalado que la situación se mantiene "estable" tras el trabajo realizado durante la noche, favorecido por el descenso de las temperaturas y el incremento de la humedad, aunque ha advertido de que el aumento del calor y el cambio del viento previsto para el mediodía "obligan a extremar la precaución".

PUBLICIDAD

Además, De Gregorio ha explicado que "únicamente" tres ganaderos de Barcones permanecen en la zona, acompañados por la Guardia Civil, para trasladar unas 2.500 ovejas a un área segura, con instrucciones de abandonar inmediatamente el lugar si así lo ordenan los responsables del operativo.

Altos niveles de contaminación

Las consecuencias del incendio ya se están notando en la provincia de Soria que, durante este martes, está sufriendo un episodio importante de contaminación, por partículas, que podría verse agravado por un episodio de intrusión de partículas de polvo procedente de África, ha avisado la Junta.

PUBLICIDAD

Ha recomendado a todas las personas y especialmente a las que tengan problemas respiratorios que limiten al máximo las actividades al aire libre así como el desarrollo de actividades físicas que impliquen el incremento de la frecuencia respiratoria.

Igualmente se recomienda que las actividades de los campamentos, colegios, clubes deportivos, etc., no se desarrollen al aire libre y que, en la medida de lo posible, las ventanas de los edificios permanezcan cerradas, así como los sistemas de ventilación interior forzados.EFE

PUBLICIDAD

aal/pcr/icn