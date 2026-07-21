La rotura en una tubería provoca un incendio en el gasoducto de Caniles (Granada)

Granada, 21 jul (EFE).- El pinchazo accidental de una tubería del gasoducto de Caniles (Granada), que suministra el eje Huércal-Overa-Baza-Guadix, ha provocado una columna de fuego visible desde diferentes puntos de la comarca en la que trabajan los bomberos, sin que se hayan registrado heridos.

Según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 de Andalucía y del Consorcio de Bomberos, una llamada ha alertado del incendio minutos antes de las 9:00 horas de este martes.

PUBLICIDAD

Los primeros datos apuntan a que un operario que trabajaba en la zona con maquinaria pesada ha pinchado por accidente una de las tuberías del gasoducto, lo que ha generado un "ruido fuerte" y el incendio.

El diputado de Emergencias, Eduardo Martos, ha explicado que en las inmediaciones trabajan bomberos del Parque de Baza.

Al tratarse de una instalación de gas natural, el accidente ha generado un gran bloque de fuego visibles desde diferentes puntos de la comarca de Baza, aunque no se han registrado heridos. EFE

PUBLICIDAD

mro/pst/jdm