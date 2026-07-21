La Real Sociedad añade un amistoso ante el Chelsea al final de su pretemporada

San Sebastián, 21 jul (EFE).- La Real Sociedad anunció este martes un nuevo amistoso, el próximo 15 de agosto en el estadio inglés Stamford Bridge frente al Chelsea que dirige Xabi Alonso como colofón a su pretemporada.

Según informó el club donostiarra, este partido responde al retraso de la primera jornada liguera para el equipo realista, que pasa del 16 al 29 de agosto, circunstancia que "ha posibilitado concretar" este encuentro "del máximo interés".

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Hasta el momento, los entrenados por Peregrino Matarazzo ya han disputado un amistoso esta pretemporada, el pasado sábado en Zubieta ante el Racing de Santander, que concluyó con un empate (1-1).

Sus próximos partidos tendrán lugar en Inglaterra, adonde la Real se desplazará para disputar sendos amistosos, el día 25 frente al Wolverhampton Wanderers y el 28 ante el Aston Villa.

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Ambos encuentros se jugarán en el The Pallet-Track Bescot Stadium de la localidad británica de Walsall.

Unos días más tarde, el 31 de julio, los txuri urdin se medirán al Toulouse, que ha finalizado en la novena posición de la Ligue 1 francesa, en el Stade Maurice Trélut de la localidad gala de Tarbes.

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En agosto, la Real Sociedad viajará a Alemania para disputar dos nuevos partidos ante el Colonia, un histórico de la Bundesliga.

El primero de ellos, el día 7 de agosto, a las 18.00 horas a puerta cerrada, en el Franz-Kremer-Stadion, campo de entrenamiento del cuadro alemán.

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El segundo, un día más tarde, el 8 de agosto a las 15.30 horas, se jugará en el estadio del Colonia, el RheinEnergieStadion, con capacidad para 50.000 espectadores. EFE