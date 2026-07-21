La ola de calor, que comienza hoy, pone en aviso 7 comunidades por máximas hasta 41 grados

Madrid, 21 jul (EFE).- La ola de calor que arranca este martes mantiene a siete comunidades autónomas -Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y la Comunidad Valenciana- con aviso naranja (peligro importante) por temperaturas máximas que podrían alcanzar o superar los 41 grados, informa la Aemet es su página web.

En Andalucía hay alerta naranja en las provincias de Almería, Córdoba, Granada y Jaén por altas temperaturas entre 40-41 grados, mientras que en el resto de la comunidad el aviso es amarillo (peligro bajo) por registros entre los 36 y 38 grados.

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En el nordeste peninsular, toda la comunidad de Aragón, además de las provincias de Lleida y Tarragona (Cataluña) han activado una jornada más el nivel naranja por máximas que escalarán hasta los 37 y 39 grados.

En comunidades del Mediterráneo, la Región de Murcia y la provincia de Valencia (Comunidad Valenciana) están en naranja por calor con máximas que escalarán hasta los 40-41 grados, mientras que en las Baleares la alerta naranja por calor sofocante sólo afectará a la isla de Mallorca, donde se prevén hasta 39 grados.

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Castilla-La Mancha también continúa en naranja por altas temperaturas con mayor incidencia en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca con máximas de hasta 40 grados, mientras que el resto de la comunidad sigue en amarillo por valores entre los 34 y 38 grados.

La Comunidad de Madrid y la ciudad autónoma de Ceuta tienen alerta amarilla por calor con registros máximos entre 36 y 38 grados. Además, en las provincia de Valencia (Comunidad Valenciana), Guadalajara y Toledo (Castilla-La Mancha) y en la Región de Murcia hay también aviso amarillo por tormentas. En A Coruña (Galicia) por fenómenos costeros.

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Con el aviso naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE