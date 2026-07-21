La Bolsa española abre con una leve alza del 0,33 % con dudas por la incertidumbre en Irán

Madrid, 21 jul (EFE).- La Bolsa española, tras cerrar ayer prácticamente plana con una leve caída del 0,05 % y por encima de los 19.200 puntos, ha abierto este martes con una moderada alza del 0,33 %, superando los 19.276 puntos.

Sin un rumbo claro ante la incertidumbre que genera la evolución del conflicto en Oriente Medio, en la apertura del mercado, el IBEX 35 arranca con ese avance del 0,33 % y se sitúa en 19.276,9 puntos, con lo que acumula en lo que va de año una subida del 11,44 %.

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Con una caída del precio del petróleo brent del 0,89 % hasta los 88,69 dólares el barril, los valores que más avanzan en la bolsa son Caixabank, con una subida del 1,32 %, ArcdelorMittral (1,13 %) y Acerinox (1,11 %), seguidos de los restantes bancos del IBEX -Bankinter, Santander, Unicaja, BBVA y Sabadell-, que suben todos más del 0,7 %. EFE

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