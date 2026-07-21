La autopsia aclara que la mujer muerta en Almoradí (Alicante) no fue asesinada

Alicante, 21 jul (EFE).- La autopsia practicada al cadáver de la mujer de 56 años hallada muerta este lunes por la noche en Almoradí (Alicante) ha determinado que el fallecimiento se produjo por causas naturales y no fue asesinada, por lo que su marido ha sido puesto en libertad. EFE

Últimas Noticias

Medinaceli, uno de los mejores pueblos de Soria para ver el eclipse solar del 12 de agosto: con el único arco romano de triple arcada de toda la península ibérica y más de 2000 años de historia Desde los asentamientos celtíberos de Occilis hasta la villa romana y medieval, sus calles y monumentos reflejan el paso de distintas culturas, como romanos, musulmanes, reyes medievales y héroes de la Guerra de la Independencia

Sandra Moñino, nutricionista, explica cómo preparar una salsa saludable para ensaladas, sin mayonesa ni ultraprocesados: “Uso cuatro cucharadas de yogur y cúrcuma” Esta salsa tiene propiedades antiinflamatorias gracias a la presencia de una combinación de cúrcuma y pimienta

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 22 de julio: Fina se reencuentra con Bianca y Mabel decidirá sincerarse con Salva La ficción diaria de Antena 3 encara una semana tensa con el difícil embarazo de Marisol y la estrategia empresarial de Gabriel

Juan Carlos I cumple con su visita anual a Ginebra para competir: la infanta Elena aparece por sorpresa para acompañar a su padre La hija mayor del rey emérito se desplaza a Suiza para respaldarlo durante la competición de vela clásica