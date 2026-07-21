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La autopsia aclara que la mujer muerta en Almoradí (Alicante) no fue asesinada

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Alicante, 21 jul (EFE).- La autopsia practicada al cadáver de la mujer de 56 años hallada muerta este lunes por la noche en Almoradí (Alicante) ha determinado que el fallecimiento se produjo por causas naturales y no fue asesinada, por lo que su marido ha sido puesto en libertad. EFE

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