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Juez cita como investigado a la empresa que construyó la pasarela de El Bocal (Santander)

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Santander, 21 jul (EFE).- La instructora de la causa por el fallecimiento de seis jóvenes y una séptima chica herida tras romperse la pasarela de la zona de El Bocal, de Santander, ha citado a declarar como investigado el 31 de julio al representante legal de la empresa que construyó ese paso de la senda peatonal.

En un auto, cuyo contenido ha dado a conocer este martes el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en una nota de prensa, la titular de la Plaza número 1 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha estimado así un recurso presentado por una de las acusaciones particulares, que solicitaba que se investigara a la constructora, la empresa Dragados.

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La decisión también se produce un mes y medio después de que la instructora rechazara dirigir la acción penal contra esa empresa e insistió, en otra resolución, que la obligación de mantener esa infraestructura era de la Demarcación de Costas.

Según explica el TSJC, la resolución de la juez se produce tras las últimas declaraciones de los peritos de quien era el jefe de Servicios de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas cuando se construyó la infraestructura -que está investigado en la causa- y del ingeniero que la empresa Fronda, que firmó el proyecto de la pasarela.

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Esos peritos incidieron, como ya lo hizo el perito judicial, en que había una diferencia entre el proyecto que diseñó Fronda y el que ejecutó Dragados.

Aun así, el perito judicial no vio significativo para la estructura que en el diseño inicial los rastreles y durmientes aparentaran continuidad en toda la longitud del puente, mientras que en la pasarela ejecutada cada elemento se dividió en dos piezas de la mitad de longitud, pero los peritos de las partes consideran que "supuso un incremento notable de la vulnerabilidad de la solución".

La instructora señala, según el TSJC, que "si bien la diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado no parece presentarse como causa inmediata del colapso de la pasarela, sí concurren suficientes indicios para entender que condicionó la particular forma de la rotura (más brusca) del tablero, dando lugar a un efecto trampilla”.

Por ello, añade que esa situación pudo tener una incidencia en lo que ocurrió en este siniestro y "justifica la declaración del representante de la contratista en calidad de investigado y la declaración de la responsabilidad civil de Dragados".

La instrucción por el suceso de El Bocal arrancó el 3 de marzo tras el fallecimiento de los seis jóvenes -una cántabra, tres vascos, una chica de Guadalajara y otra de Almería-, mientras que otra joven vasca, compañeras y amiga de clase, ya que todos iban al centro de formación agraria de Heras, resultó herida.

En este proceso, la magistrada ha iniciado acción penal, además de contra la responsabilidad legal de la constructora, contra una gestora del 112 que recibió una llamada de un vecino, el día anterior al suceso, avisando del estado de la pasarela, una policía local cogió el aviso del 112, el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, otros dos funcionarios de ese organismo del Ministerio de Medio Ambiente, y el ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela.

También la juez ha declarado como posibles responsables civiles al Ayuntamiento de Santander, a la Demarcación de Costas en Cantabria y a la Dragados. EFE

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