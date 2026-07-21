Hong Kong acoge el Mundial de esgrima, en el que España aspira a consolidar su ascenso

Mar Sánchez-Cascado

Hong Kong, 21 jul (EFE).- Hong Kong acogerá por primera vez el Campeonato del Mundo absoluto de esgrima, que se disputará del 22 al 30 de julio en el recinto AsiaWorld-Expo, una cita a la que España acudirá con 24 tiradores y la misión de subir a los podios para garantizarse un posicionamiento estratégico de cara a la clasificación olímpica.

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El certamen, amparado por la Federación Internacional de Esgrima (FIE), congregará a la élite de más de un centenar de países para dirimir doce coronas mundiales en florete, espada y sable.

En una decisión histórica que marca el paso de la edición, el campeonato repartirá una bolsa paritaria de 1,02 millones de dólares para hombres y mujeres e incorporará 'Fencing Visualized', un novedoso sistema de inteligencia artificial y visión por computadora que permite rastrear la hoja y mostrar su trayectoria en tiempo real sin necesidad de sensores en el arma.

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La delegación española competirá con el cupo máximo de cuatro representantes por arma y género, capitaneada por el director deportivo, Ángel Fernández, y el presidente de la Real Federación Española de Esgrima, José Luis Abajo 'Pirri'.

Diego Balmori, responsable de comunicación federativa, precisó a EFE que la hoja de ruta de la selección busca rentabilidad a largo plazo.

"Interesa tener una buena posición de cara a tener buenos cruces para cuando empiece la clasificación olímpica, sobre todo por equipos", detalló. Según el directivo, la puntuación colectiva es "la mejor forma de clasificar a deportistas y un termómetro del nivel de un país", aunque subrayó que "conquistar una medalla es perfectamente posible".

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Balmori sustentó las opciones españolas en la reciente inercia continental. En sable, destacó que Lucía Martín-Portugués "aterriza como campeona de Europa", mientras que valoró el momento de María Mariño tras conseguir "un histórico bronce en florete".

Precisamente, el responsable federativo puso el foco en el florete femenino por escuadras, recordando que el bloque "rozó las medallas europeas al perder por un solo tocado y conquistó meses atrás su primera presea, una plata, en la Copa del Mundo de Estambul".

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El análisis federativo también se extendió al cuadro masculino. Balmori apuntó a "nombres experimentados como Carlos Llavador, bronce en el reciente Grand Prix de Shanghái, y Araceli Navarro, podio en Incheon".

Además, celebró "el paso adelante de perfiles jóvenes como el sablista Santiago Madrigal y los espadistas Álvaro Fernández Calleja y Daniela Pinyol". Balmori confirmó que la única baja en la expedición es la de Ariadna Castro, que cede su plaza a Andrea Breteau.

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En el panorama internacional, el florete femenino escenificará el pulso por derrocar a Italia, líder del ránking mundial tras una temporada invicta por equipos.

La escuadra transalpina formará con Martina Batini, Martina Favaretto, Anna Cristino y la histórica Arianna Errigo, quien persigue engrosar su palmarés de 23 metales mundiales.

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La ofensiva contra el muro italiano la liderará Estados Unidos, que buscará rearmarse con Lauren Scruggs y Jaelyn Liu ante la ausencia por embarazo de la campeona olímpica Lee Kiefer.

El abanico de aspirantes, según la FIE, lo completan la ucraniana Olga Sopit, campeona europea tras superar a la propia Errigo, y la selección francesa, obligada a revertir una estadística de ocho finales consecutivas perdidas desde Tokio.

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La competición contará con un fuerte protagonismo local. Hong Kong presentará una escuadra impulsada por Edgar Cheung Ka-long, bicampeón olímpico, y Ryan Choi Chun-yin, vigente campeón mundial de florete.

Aupados por recientes oros por equipos en la Copa del Mundo de París, los anfitriones del seleccionador Zheng Zhaokang han avisado que están listos para capitalizar el empuje de la grada y coronarse por primera vez en casa. EFE

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