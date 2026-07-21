Grupo BEI y Santander destinarán 1.430 millones a financiar pymes con presencia de mujeres

Madrid, 21 jul (EFE).- El Grupo BEI -Banco Europeo de Inversiones y Fondo Europeo de Inversiones- y el Banco Santander destinarán 1.430 millones de euros para apoyar la competitividad, la transición verde y el papel de la mujer en pequeñas y medianas empresas españolas, según informan en sendos comunicados.

De esta cifra, está previsto que 108 millones vayan a parar a préstamos para apoyar el emprendimiento femenino y a pymes que cuenten con mayoría de mujeres entre sus accionistas o sus equipos de gestión, y más de 162 millones de euros apoyarán la transición verde.

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El acuerdo entre BEI y el Santander permitirá el acceso a financiación de estas empresas además de abordar sus necesidades de capital circulante y liquidez, así como mitigar el impacto negativo en la inversión de las presiones inflacionistas, los altos precios de la energía o los elevados tipos de interés.

Además de impulsar la transición verde y la competitividad de estas empresas, esta iniciativa tiene por objeto la creación de empleo y la retención de capital humano, en la que es la primera operación de titulización con garantía incorporada directamente en las notas que se lleva a cabo en España, añade el comunicado. EFE

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