Espana agencias

Grupo BEI y Santander destinarán 1.430 millones a financiar pymes con presencia de mujeres

Guardar
Google icon

Madrid, 21 jul (EFE).- El Grupo BEI -Banco Europeo de Inversiones y Fondo Europeo de Inversiones- y el Banco Santander destinarán 1.430 millones de euros para apoyar la competitividad, la transición verde y el papel de la mujer en pequeñas y medianas empresas españolas, según informan en sendos comunicados.

De esta cifra, está previsto que 108 millones vayan a parar a préstamos para apoyar el emprendimiento femenino y a pymes que cuenten con mayoría de mujeres entre sus accionistas o sus equipos de gestión, y más de 162 millones de euros apoyarán la transición verde.

PUBLICIDAD

El acuerdo entre BEI y el Santander permitirá el acceso a financiación de estas empresas además de abordar sus necesidades de capital circulante y liquidez, así como mitigar el impacto negativo en la inversión de las presiones inflacionistas, los altos precios de la energía o los elevados tipos de interés.

Además de impulsar la transición verde y la competitividad de estas empresas, esta iniciativa tiene por objeto la creación de empleo y la retención de capital humano, en la que es la primera operación de titulización con garantía incorporada directamente en las notas que se lleva a cabo en España, añade el comunicado. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Los expertos coinciden en cuál es el secreto para vivir 100 años: un estudio de cinco décadas identifica las claves de la longevidad

Una combinación de factores genéticos, estilo de vida y aspectos psicológicos podrían ser la respuesta de una vida centenaria

Los expertos coinciden en cuál es el secreto para vivir 100 años: un estudio de cinco décadas identifica las claves de la longevidad

Mediaset anuncia el fichaje de Josep Pedrerol y ‘El Chiringuito’: “Era mi asignatura pendiente”

El comunicador puso punto y final a su relación con Atresmedia este lunes 20 de julio

Mediaset anuncia el fichaje de Josep Pedrerol y ‘El Chiringuito’: “Era mi asignatura pendiente”

Estos son los 12 acuerdos firmados entre Marruecos y Francia: impulso al transporte, cooperación en educación y cultura o feminismo

Desde hace años, los dos países han mejorado sus relaciones y han tratado de superar crisis como la generada por el supuesto espionaje a Emmanuel Macron a través de Pegasus

Estos son los 12 acuerdos firmados entre Marruecos y Francia: impulso al transporte, cooperación en educación y cultura o feminismo

Receta de masa de pizza romana casera, una base fina y muy crujiente que nada tiene que ver con la napolitana

Aunque Nápoles sea la cuna de la pizza, en Italia existen otras zonas como Roma que cocinan su propia versión de este clásico

Receta de masa de pizza romana casera, una base fina y muy crujiente que nada tiene que ver con la napolitana
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los 12 acuerdos firmados entre Marruecos y Francia: impulso al transporte, cooperación en educación y cultura o feminismo

Estos son los 12 acuerdos firmados entre Marruecos y Francia: impulso al transporte, cooperación en educación y cultura o feminismo

Julio Martínez Martínez declara como imputado en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra y Anticorrupción pide nuevas comparecencias de los directivos de la aerolínea

El Supremo suspende a un guardia civil por insultar a su superior: reveló su identidad como agente cuando estaba fuera de servicio en un pub

Cómo saber si un taller es legal: claves para comprobar que cumple la normativa y evitar problemas con tu vehículo

Manuel García-Castellón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, habla del sueldo de los jueces y de las oposiciones: “Es un sistema brutal, por no decir bestial”

ECONOMÍA

La presión de Estados Unidos precipita el cierre de todos los hoteles de Meliá en Cuba a partir de este viernes

La presión de Estados Unidos precipita el cierre de todos los hoteles de Meliá en Cuba a partir de este viernes

Los propietarios de zonas tensionadas esquivan el control de precios y se pasan al alquiler de temporada

Europa va perdiendo la carrera por la infraestructura de la IA y se arriesga a quedarse solo con la factura, según advierte Funcas

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 21 de julio

10 consejos para proteger tu tarjeta de crédito y evitar cargos fraudulentos

DEPORTES

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles

El encuentro entre Unai Simón y “La Lola Índigo esta” en la celebración del Mundial

Todas las actuaciones de la celebración del Mundial de España en la Plaza de Cibeles

Así te hemos contado la celebración de la Selección en Madrid, en directo| Los campeones del mundo celebran la segunda estrella en Cibeles, en vivo

Los campeones del mundo se dan un baño de masas en Madrid al ritmo de DJ Borja Iglesias, bailes, vino y bromas: “Velada del Año VII, Paredes vs Gavi”