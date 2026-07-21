Granada celebra el centenario de la llegada de los García Lorca a la Huerta de San Vicente

Granada, 21 jul (EFE).- Granada celebra este año el centenario de la llegada de los García Lorca a la Huerta de San Vicente, la que fue residencia de verano de la familia y un enclave muy vinculado a la creación literaria del poeta, con una programación articulada en torno a la poesía y la recuperación de su histórica huerta como espacio agrícola y patrimonial.

Esta emblemática casa, ubicada en el parque de Granada que lleva el nombre del poeta, no fue solo residencia de verano de la familia, sino el refugio creativo donde Lorca escribió parte de su obra, "un espacio que conserva intacta la inspiración de quien convirtió Granada en patrimonio literario del mundo", ha señalado la alcaldesa, Marifrán Carazo.

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Ha recordado las palabras que Federico escribió en 1926 a Jorge Guillén al describir la Huerta de San Vicente como un lugar lleno de jazmines y damas de noche, un paisaje que definía como "el prodigio de Andalucía".

Desde aquella primera estancia, la Huerta pasó de ser un espacio familiar a convertirse en uno de los escenarios fundamentales de su creación literaria y teatral.

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Ahora que se cumplen cien años de la llegada de los Lorca a la Huerta de San Vicente, hoy convertida en casa museo, el Ayuntamiento ha programado una agenda de actividades que se desarrollarán durante los próximos meses y que incluye la convocatoria del primer Concurso Internacional de Poesía Huerta de San Vicente.

Entre las actividades previstas destaca también el ciclo 'Noches de Cine en la Huerta', que amplía su programación entre el 18 de agosto y el 16 de septiembre con diez proyecciones cinematográficas, y el concierto que ofrecerá la cantaora Laura Marchal, acompañada por Víctor Franco y Jesús Campos, el próximo 24 de septiembre.

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Con motivo de este centenario la Huerta también ha acogido 'La edad de la ilusión', una exposición bibliográfica sobre las publicaciones infantiles y juveniles en el periodo de finales del siglo XIX hasta la guerra civil española y su evolución gracias a importantes editoriales y la aparición de una nueva industria comercial dirigida al consumo literario de la infancia.

En cuanto al primer Concurso Internacional de Poesía Huerta de San Vicente, estará dotado con un primer premio de 3.000 euros, un segundo de 1.000 euros y un tercero de 500.

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Los originales podrán presentarse hasta el 21 de septiembre y el jurado estará integrado por poetas granadinos de reconocido prestigio.

Además, durante las próximas semanas, la Huerta de San Vicente se convertirá también en un escenario de película. Los productores de la galardonada 'Segundo premio' sobre la historia del grupo Los Planetas vuelven a buscar en Granada localizaciones reales para su próxima cinta, que dirige el cineasta Fernando Franco y que repite con Fernando Navarro como guionista.

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Coincidiendo con esta conmemoración, el Ayuntamiento ha culminado la recuperación de la Huerta de San Vicente para devolverle su carácter agrícola original y reforzar su valor patrimonial.

La intervención ha permitido rehabilitar integralmente el espacio mediante el acondicionamiento del terreno, la mejora de la fertilidad del suelo y la plantación de especies tradicionales de la Vega de Granada, entre ellas tomates, berenjenas, habichuelas, calabazas, pimientos, sandías, melones, maíz, girasoles, lechugas y acelgas.

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El proyecto contempla nuevas actuaciones para seguir recuperando cultivos históricos como la alfalfa, renovar el emblemático seto de cipreses y abrir progresivamente este espacio a las visitas como lugar de divulgación de la agricultura tradicional de la Vega. EFE