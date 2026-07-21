Fiscalía urge al Tribunal de Cuentas a amnistiar a los encausados por los gastos del 1-O

Barcelona, 21 jul (EFE).- La Fiscalía ha pedido al Tribunal de Cuentas (TCU) que amnistíe de forma urgente a los encausados por los gastos del procés, entre ellos el expresident Carles Puigdemont, al considerar "improcedente" que se plantee la posibilidad de no aplicarles la ley tras la sentencia de la justicia europea.

La Fiscalía ha respondido, en cuestión de 24 horas, a la petición que el Tribunal de Cuentas hizo ayer a acusaciones y defensas para que se pronuncien sobre la "posibilidad" de no amnistiar los gastos del procés, si se prueba que se sufragaron con fondos de la Unión Europea. EFE

PUBLICIDAD