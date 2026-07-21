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España busca en Sídney la Copa del Mundo, el único gran título que falta en su colección

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Barcelona, 21 jul (EFE).- La selección española femenina afronta la Superfinal de la Copa del Mundo, que se disputará del 22 al 26 de julio en Sídney (Australia), con el objetivo de conquistar el único gran título que todavía falta en su palmarés y afianzar el relevo generacional iniciado tras la conquista del oro olímpico en París 2024.

España, vigente campeona olímpica (París 2024), campeona mundial (Barcelona 2023) y bicampeona europea (Budapest 2014 e Eindhoven 2020), acumula todos los grandes títulos internacionales, pero aún no ha logrado proclamarse campeona de este torneo internacional. El combinado español cuenta con dos medallas de bronce, la última conseguida en Long Beach 2023, pero nunca ha alcanzado el primer puesto.

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El reto llega en una nueva etapa tras la salida de Miki Oca, técnico que dirigió durante 15 temporadas a una generación histórica que conquistó todos los títulos posibles y alcanzó la cima con el oro olímpico en París. Su relevo lo tomó Jordi Valls, antiguo ayudante de Oca, con la misión de liderar una transición marcada por la retirada de referentes como Laura Ester, Pili Peña y Mati Ortiz.

La nueva generación ya logró la medalla de bronce en el Mundial de Singapur, donde sólo ocho de las trece campeonas olímpicas estuvieron presentes, pero todavía tiene pendiente superar el golpe del quinto puesto en el último Europeo de Funchal (Portugal). Ese resultado puso fin a una racha de podios que se prolongaba desde los dos últimos Juegos Olímpicos, los tres últimos Mundiales y los cuatro últimos Europeos.

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El camino hacia Sídney comenzó en mayo en Rotterdam (Países Bajos), donde España selló su clasificación tras finalizar tercera en la División 1. En Australia se reunirán las seis mejores selecciones de esa categoría y las dos primeras de la División 2, Rusia y China, en un formato de máxima exigencia con eliminatorias directas desde los cuartos de final.

El estreno español será frente a Hungría (miércoles, 12.15 hora peninsular española), una selección a la que ya derrotó en Rotterdam por 9-15 para asegurar su presencia en la fase final. En esta ocasión, sin embargo, lo hará sin su capitana y referente Bea Ortiz, que no podrá participar tras someterse a una intervención quirúrgica menor.

La ausencia de Ortiz supone una baja importante para España, ya que fue la máxima goleadora del último Europeo de Funchal, con 25 dianas. También se cae respecto a la convocatoria de Rotterdam la joven Queralt Antón, que este verano compaginará su papel en las categorías inferiores como capitana del equipo júnior en el Europeo y el Mundial juvenil.

En caso de superar los cuartos de final, el conjunto dirigido por Jordi Valls se enfrentaría en semifinales al ganador del duelo entre Países Bajos, dominadora histórica de la competición con ocho títulos, y Rusia, que regresa a una competición oficial tras la sanción de la FINA por la guerra en Ucrania.

En la otra parte del cuadro aparece Estados Unidos, campeón de las cuatro últimas ediciones y segundo país con más coronas en la historia del torneo, con cinco. Junto a las estadounidenses figuran Australia, vigente subcampeona olímpica; Italia, una de las selecciones emergentes del panorama internacional; y China, dirigida por Miki Oca, el técnico que construyó la edad dorada del waterpolo femenino español. EFE

avm/fa/cmm

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