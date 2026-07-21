Encausados un teniente coronel y otros 13 investigados por sobrecostes en la Guardia Civil

València, 21 jul (EFE).- Un juzgado de València ha encausado a catorce personas investigadas por presuntos sobrecostes en contratos de obras en cuarteles de la Guardia Civil, entre ellas un teniente coronel que ejerció las funciones de interventor jefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE).

La titular de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València considera que de las diligencias de investigación practicadas se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad por la posible comisión de delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, cohecho, tráfico de influencias y grupo criminal.

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Entre las supuestas irregularidades detectadas en contratos de obras públicas entre 2018 y 2022 en la Comunitat Valenciana, la magistrada destaca el fraccionamiento indebido de la facturación para eludir controles administrativos, la adjudicación reiterada de contratos a sociedades de un mismo empresario y la emisión de facturas por importes notablemente superiores al valor real de los trabajos ejecutados o, incluso, por trabajos que no llegaron a ser ejecutados.

Entre los encausados figura un teniente coronel que ejerció las funciones de interventor jefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) en la 6.ª Zona del Instituto Armado, así como otro agente y varios empresarios, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

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El auto también detalla indicios que apuntan a la existencia de una "supuesta red de corrupción sistémica" liderada por el teniente coronel para "enriquecer su patrimonio inmobiliario" en la localidad valenciana de Siete Aguas, mediante la ejecución de obras privadas en su vivienda a cargo de varios de los proveedores que eran adjudicatarios de los contratos públicos.

Por ello, la instructora acuerda dictar el auto de procedimiento abreviado, que pone fin a la fase de instrucción, y dar traslado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando el correspondiente escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. EFE

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