El Sporting incorpora al delantero argentino Alejo Sarco procedente del Bayer Leverkusen

Gijón, 21 jul (EFE).- El Sporting ha incorporado al delantero argentino Alejo Sarco tras alcanzar un acuerdo de traspaso con el Bayer Leverkusen alemán, que se reserva una opción de recompra sobre el jugador, según anunció este martes el club asturiano.

Sarco, nacido en Buenos Aires el 6 de enero de 2006, se formó en las divisiones inferiores del Vélez Sarsfield, club con el que llegó a debutar en la primera división argentina antes de dar el salto al fútbol europeo en enero de 2025 de la mano del Bayer Leverkusen, entidad en la que debutó en la Bundesliga en su primer año sénior.

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Durante la ventana de enero de 2026, el delantero fue cedido al Borussia Mönchengladbach, también de la máxima categoría alemana, aunque con ficha del filial, experiencia previa a su llegada al conjunto asturiano.

El nuevo futbolista rojiblanco, que se convierte en el sexto refuerzo del club para la temporada 2026-2027, cuenta además con un recorrido destacado en las categorías inferiores de la selección argentina, con la que disputó el Campeonato Sudamericano sub-17 de 2023 y el Mundial sub-20 de 2025, torneo en el que se proclamó máximo goleador de la Albiceleste con cuatro tantos y en el que Argentina fue subcampeona al perder la final contra Marruecos.

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Tal y como informó el club mediante un comunicado, Sarco ha superado ya el reconocimiento médico pertinente y se incorpora de manera inmediata a la dinámica de la primera plantilla, que dirige el técnico Nicolás Larcamón, con un primer entrenamiento programado en Mareo este martes. EFE

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