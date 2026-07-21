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El socio de Zapatero sitúa al expresidente como mediador en el rescate de Plus Ultra sin detallar qué gestiones hizo

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El empresario Julio Martínez Martínez, socio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha situado al exlíder socialista como mediador en el rescate de 53 millones de euros que el Ejecutivo concedió a la aerolínea Plus Ultra en 2020, si bien ha asegurado desconocer qué gestiones hizo Zapatero o con quién trató para la obtención del mismo.

Así lo ha declarado Martínez Martínez en su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, que han explicado que el empresario ha admitido el cobro de 530.000 euros, el 1% del rescate, a cambio de los trabajos de Zapatero en ese sentido.

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Asimismo, el empresario ha ratificado que el exdirigente socialista le anticipó que el préstamo del Gobierno a la aerolínea iba a ser concedido.

Durante las casi cuatro horas de declaración, el empresario, que es dueño de Análisis Relevante, una de las empresas investigadas en el marco de la causa, ha asegurado que Zapatero ordenó diversificar el pago del 1% del rescate hasta 2026, emitiendo facturas a Plus Ultra desde la propia Análisis Relevante hasta otras sociedades bajo sospecha, de acuerdo a las fuentes.

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DESVINCULA A ZAPATERO DE LA 'OFFSHORE' DE DUBÁI

Martínez Martínez ha secundado así el escrito que presentó este lunes el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, al juez, en el que indicaba que el pago del 1% del rescate se realizó desglosado. Así, según el directivo de la aerolínea, 249.000 euros fueron ingresados a Análisis Relevante, mientras que 98.617 fueron a parar a Voli Analítica y otros 110.799 euros a Domotic Europe.

No obstante, el empresario ha desvinculado a Zapatero del intento de constitución de una sociedad 'offshore' en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), según las fuentes y después de que el juez Calama así lo atribuyese al expresidente con el presunto objetivo de canalizar el cobro de la comisión por el rescate.

Por otro lado, el empresario ha relatado que accedió a la dirigente venezolana Delcy Rodríguez a través del expresidente, si bien más adelante se hizo su propia agenda, en la que la presidenta encargada del país caribeño era su contacto.

También ha confirmado que contrató a la empresa de las hijas de Zapatero What The Fav, que realizaron trabajos reales de maquetación para captar a potenciales clientes como estrategia de marketing y que les siguió pagando después de terminada la contratación por ser quienes son, han indicado las fuentes jurídicas.

La investigación ubica a What The Fav como supuesto centro de redistribución de flujos financieros de la presunta trama y apuntan que Análisis Relevante, la empresa de Martínez Martínez, le abonó 239.755 euros, entre otros pagos de otras empresas, a cambio de supuestos trabajos ficticios.

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EuropaPress

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