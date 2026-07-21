El nuevo Espanyol de Monchi engancha y el club suma 5.972 abonados más

Barcelona, 21 jul (EFE).- El Espanyol suma a estas alturas de la campaña de renovación un total de 5.792 abonados más que los que tenía el curso pasado a estas mismas alturas, con un total de 28.653 abonados, según ha informado el club blanquiazul este martes a través de un comunicado.

El dato supone la confirmación de que la era Monchi, nuevo director general deportivo, convence a los seguidores periquitos. El responsable de la parcela futbolística ha firmado tres fichajes, el centrocampista Àlex Calatrava, el medio brasileño Gabriel Moscardo y el lateral izquierdo neerlandés Quilindschy Hartman.

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La planificación deportiva con el equipo en Primera División se han traducido en la campaña de abonos. De hecho, el Espanyol ha asegurado que únicamente quedan 1.500 localidades disponibles para los abonados en las zonas del RCDE Stadium con precio más contenido y muchos sectores ya está prácticamente completos.

En cuanto a la masa social total del Espanyol, contando los socios con y sin abono (es decir, sin localidad asignada, pero con algunas ventajas comerciales), las cifras en este momento ascienden a 33.218. Son 6.672 personas más respecto al mismo momento de la temporada 2025-26. EFE

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