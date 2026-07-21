El internacional nigeriano Caleb Agada, segundo fichaje del Obradoiro

Santiago de Compostela, 21 jul (EFE).- El internacional nigeriano Caleb Agada se convirtió este martes en el segundo fichaje del Monbus Obradoiro para la temporada 2025-2027, en la que volverá a competir en la Liga Endesa.

“Es un jugador versátil que puede desempeñarse tanto en la posición de base como de escolta y que reforzará el juego exterior del equipo”, destaca la entidad santiaguesa en su comunicado de prensa.

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El jugador canadiense, con nacionalidad nigeriana, debutó la pasada temporada en la ACB con el Hiopos Lleida, con el que disputó los 34 encuentros del campeonato liguero, promediando 7,8 puntos, 2,7 rebotes y 2 asistencias por partido.

Su primera experiencia en el baloncesto español la vivió en el CB Prat en la temporada 2017-2018, en la antigua LEB Oro. Posteriormente defendió durante dos campañas la camiseta del Melilla Ciudad del Deporte, antes de iniciar una trayectoria internacional que le llevó a competir en Israel, Australia, Letonia y Libia, donde se proclamó campeón de la Basketball Africa League con el Al Ahly Tripoli.

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A nivel internacional, Agada disputó con el combinado africano los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, siendo uno de los protagonistas del histórico triunfo de Nigeria ante Estados Unidos.

Es la segunda incorporación del conjunto dirigido por Diego Epifanio tras el alero internacional brasileño Leo Meindl (San Pablo Burgos). EFE

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