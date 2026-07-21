El Gobierno enmarca las críticas a la 'ley de nietos' en la "carrera ultra" del PP y Vox

Madrid, 21 jul (EFE).- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha enmarcado este martes las críticas del PP y Vox a la llamada 'ley de nietos' en la "carrera a ver quién es más ultra" que en su opinión mantienen ambas formaciones.

Preguntada por esas críticas en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo ha lamentado que PP y Vox mantengan una "carrera ultra" que les lleva a poner en el centro un objetivo distinto que un día es "recortar derechos y plantear desproteger a los trabajadores" y otro establecer "ciudadanos de primera y de segunda".

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La también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones considera que ambas formaciones comparten visión en política migratoria y son "xenófobas".

En concreto respecto al PP, Saiz ha señalado que la formación de Alberto Núñez Feijóo va en este caso "en contra de su propio programa electoral". EFE

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