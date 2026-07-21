Espana agencias

El eclipse tendrá un impacto económico de 347 millones y atraerá a 446.700 turistas más

Guardar
Google icon

Madrid, 21 jul (EFE).- El eclipse total de sol del próximo 12 de agosto tendrá "un impacto económico significativo" en España, con una aportación neta a la economía de 347,60 millones de euros, y generará un incremento de 446.700 turistas durante la semana de referencia (10 al 16 de agosto), según cálculos del Ministerio de Economía.

Estos son dos de los datos incluidos en el informe de estudio de impacto económico del citado ministerio presentado este martes en la reunión de coordinación para el trío de eclipses, encuentro que ha presidido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y al que han acudido varios ministros.

PUBLICIDAD

En él se ha hecho seguimiento de los trabajos de planificación para garantizar que los tres acontecimientos astronómicos extraordinarios que va a vivir España entre 2026 y 2028 (dos eclipses solares totales y un eclipse solar anular) se desarrollen con las máximas garantías de seguridad, una coordinación eficaz entre las administraciones y la colaboración de la ciudadanía, informa un comunicado de Presidencia del Gobierno.

El documento de Economía prevé que el fenómeno astronómico del 12 de agosto -el primero de los tres eclipses- generará un incremento de 446.700 turistas en las 36 provincias afectadas por la totalidad y las zonas de atracción cercanas. La previsión es que los turistas extranjeros que se movilicen sean 164.100 y los residentes 282.600.

PUBLICIDAD

Esto se traducirá en un gasto turístico adicional de 342,19 millones de euros: 247,29 millones procedentes de los turistas extranjeros y 94,90 millones de los residentes.

El texto destaca que la zona de influencia del eclipse cuenta con oferta suficiente para absorber esta demanda adicional, con más de un millón de plazas libres entre hoteles, apartamentos, campings, alojamientos rurales y viviendas turísticas.

Entre las señales que anticipan este repunte de la demanda, el informe cita que un 8,4 % de las personas con planes para ver el eclipse tiene previsto desplazarse a una provincia distinta de la de su residencia; y un aumento del 7,9 % en los asientos de avión programados para la semana del eclipse respecto al mismo periodo de 2025.

Además, un incremento del 17,8 % en las reservas hoteleras para agosto de 2026 en comparación con agosto de 2025.

Asimismo, el Gobierno contará con un plan especial de seguridad y un plan específico de protección civil para el eclipse solar del 12 de agosto.

Se prestará especial atención a la gestión de emergencias, la prevención de incendios forestales, la seguridad ciudadana, la movilidad y la capacidad de respuesta de los servicios públicos ante una concentración excepcional de personas.

En su cuenta de X, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha señalado que el trío de eclipses es una oportunidad histórica para situar a España en el centro de la ciencia mundial.

Este gran acontecimiento atraerá a cientos de miles de personas y tendrá un importante impacto científico, social y económico. "Porque la ciencia también es una forma de construir país", ha indicado la ministra, que ha participado en la reunión de coordinación.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado un informe de la Comisión interministerial para la preparación, organización y coordinación del trío de eclipses.

Así lo ha señalado la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al consejo. Los tres eclipses suponen "un acontecimiento científico de alcance internacional que colocará y situará a nuestro país en el centro de la observación astronómica", ha dicho, pero también es "un importante reto organizativo".

Por ello, ha relatado, el Gobierno viene trabajando desde hace meses en la comisión interministerial que integra 13 ministerios y en la que participan también las comunidades y ciudades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, la ONCE y otras entidades colaboradoras.

"Será una ocasión extraordinaria para mostrar, una vez más, la mejor imagen de España, como la de un país que apuesta por la ciencia, que planifica, que coopera y que sabe aprovechar los grandes acontecimientos para generar oportunidades", ha concluido Saiz. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La hostelería carga contra la ‘Ley Antitabaco’: “Es absurdo que el país más turístico de Europa sea el que vaya a prohibir fumar en terrazas”

Hasta ahora, la ley prohibía fumar en espacios cerrados de uso público y colectivo, como el interior de bares y restaurantes, pero con la nueva regulación esa prohibición se extiende a las terrazas de establecimientos de hostelería, lo que representa el cambio de mayor impacto directo para el sector

La hostelería carga contra la ‘Ley Antitabaco’: “Es absurdo que el país más turístico de Europa sea el que vaya a prohibir fumar en terrazas”

El celular protagonista de la celebración de España como campeón Mundial 2026: HONOR Robot Phone

El dispositivo apareció en manos de Eric García y registró desde el césped las celebraciones de España tras la final ante Argentina

El celular protagonista de la celebración de España como campeón Mundial 2026: HONOR Robot Phone

Comprueba si aprobarías el examen de nacionalidad española en el que aparece Rosalía: “Una de las cantantes españolas más famosas...”

Su nombre protagoniza una de las 300 preguntas que pueden prepararse quienes aspiran a conseguir la nacionalidad española para residentes

Comprueba si aprobarías el examen de nacionalidad española en el que aparece Rosalía: “Una de las cantantes españolas más famosas...”

Medinaceli, uno de los mejores pueblos de Soria para ver el eclipse solar del 12 de agosto: con el único arco romano de triple arcada de toda la península ibérica y más de 2000 años de historia

Desde los asentamientos celtíberos de Occilis hasta la villa romana y medieval, sus calles y monumentos reflejan el paso de distintas culturas, como romanos, musulmanes, reyes medievales y héroes de la Guerra de la Independencia

Medinaceli, uno de los mejores pueblos de Soria para ver el eclipse solar del 12 de agosto: con el único arco romano de triple arcada de toda la península ibérica y más de 2000 años de historia

Sandra Moñino, nutricionista, explica cómo preparar una salsa saludable para ensaladas, sin mayonesa ni ultraprocesados: “Uso cuatro cucharadas de yogur y cúrcuma”

Esta salsa tiene propiedades antiinflamatorias gracias a la presencia de una combinación de cúrcuma y pimienta

Sandra Moñino, nutricionista, explica cómo preparar una salsa saludable para ensaladas, sin mayonesa ni ultraprocesados: “Uso cuatro cucharadas de yogur y cúrcuma”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo da el portazo definitivo a Puigdemont: rechaza entregarle las urnas del 1-O que reclamaba como “legado histórico” y avala su destrucción

El Supremo da el portazo definitivo a Puigdemont: rechaza entregarle las urnas del 1-O que reclamaba como “legado histórico” y avala su destrucción

La Armada suma un nuevo avance en su programa de fragatas: la F113 se construye con siete meses de adelanto y las cuatro unidades progresan

El Gobierno insiste en apoyar a Zapatero pese a que su socio ratifica que dirigió el rescate de Plus Ultra: “Seguimos defendiendo su presunción de inocencia”

Estos son los 12 acuerdos firmados entre Marruecos y Francia: impulso al transporte, cooperación en educación y cultura o feminismo

Julio Martínez Martínez admite que Análisis Relevante siguió pagando a las hijas de Zapatero aunque su empresa dejó de prestar servicios en 2022

ECONOMÍA

El 36% de las víctimas de violencia laboral en España no denuncia: el miedo a represalias es la principal razón

El 36% de las víctimas de violencia laboral en España no denuncia: el miedo a represalias es la principal razón

La presión de Estados Unidos precipita el cierre de todos los hoteles de Meliá en Cuba a partir de este viernes

Los propietarios de zonas tensionadas esquivan el control de precios y se pasan al alquiler de temporada

Europa va perdiendo la carrera por la infraestructura de la IA y se arriesga a quedarse solo con la factura, según advierte Funcas

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 21 de julio

DEPORTES

Mikel Merino, Pedro Porro y Ferran Torres: la historia de los tapados de España que convirtieron en héroes de la Selección

Mikel Merino, Pedro Porro y Ferran Torres: la historia de los tapados de España que convirtieron en héroes de la Selección

La FIFA deja fuera de la votación para el mejor 11 del Mundial a Cubarsí, Laporte o Dani Olmo: la Selección cuenta con seis candidatos

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles

El encuentro entre Unai Simón y “La Lola Índigo esta” en la celebración del Mundial

Todas las actuaciones de la celebración del Mundial de España en la Plaza de Cibeles