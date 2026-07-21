El Dépor cede a Diego Gómez a la SD Huesca

A Coruña, 21 jul (EFE).- El RC Deportivo y la SD Huesca llegaron este martes a un acuerdo para que el atacante deportivista Diego Gómez juegue, en calidad de cedido, en el conjunto oscense durante la temporada 2026-27.

Será la tercera campaña consecutiva en la que el canterano marche de Riazor como cedido, después de que el curso pasado jugase en el Cartagena, hasta el mercado invernal, y el Pontevedra, donde completó una gran segunda vuelta.

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En el curso 2024-25, Diego Gómez brilló con el Arenteiro en Primera Federación, por lo que el Dépor lo repescó para reforzar la plantilla que entonces dirigía Óscar Gilsanz en LaLiga Hypermotion, en la que disputó 17 partidos.

“El RC Deportivo quiere desearle mucha suerte y muchos éxitos en esta nueva etapa de su carrera profesional”, señala en un escueto comunicado la entidad blanquiazul. EFE

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