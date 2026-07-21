El Ayuntamiento de Eibar estudia mañana nombrar a Oyarzabal hijo predilecto del municipio

San Sebastián, 21 jul (EFE).- La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Eibar tratará este miércoles una propuesta del gobierno de PSE-PNV para nombrar hijo predilecto de este municipio guipuzcoano al futbolista Mikel Oyarzabal, integrante de la selección española proclamada campeona del mundo este domingo en Estados Unidos.

El equipo de gobierno, que cuenta con mayoría absoluta, considera que el delantero eibarrés "reúne los requisitos establecidos en el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones" para ser acreedor de este reconocimiento por el "destacado papel desempeñado en la Copa del Mundo, en la que fue una de las piezas clave de la selección española".

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"Oyarzabal firmó un brillante campeonato, con cinco goles, contribuyendo de manera decisiva a la conquista del título mundial", afirma el consistorio en un comunicado.

El alcalde de Eibar, Jon Iraola, ha destacado que el rendimiento del futbolista de la Real Sociedad "ha sido determinante para el éxito de la selección" y ha subrayado "tanto sus méritos deportivos como sus cualidades personales".

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"El trabajo desarrollado por Mikel Oyarzabal ha sido clave para la victoria de España en la Copa del Mundo. Sus cinco goles reflejan el excelente campeonato que ha realizado y el compromiso que ha demostrado con su equipo", ha remarcado el alcalde.

Iraola ha añadido que el jugador representa "de la mejor manera los valores de Eibar, tanto dentro como fuera del terreno de juego".

"La ciudad tiene en Mikel Oyarzabal a un magnífico embajador. Además de ser un futbolista extraordinario, es una excelente persona y un deportista que encarna algunos de los valores más admirables del deporte, como el esfuerzo, la humildad, el respeto y el compromiso", ha afirmado. EFE

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