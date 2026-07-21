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El alero esloveno Vlatko Cancar regresa al San Pablo Burgos

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Burgos, 21 jul (EFE).- El alero esloveno Vlatko Cancar, después de siete temporadas, volverá a defender la camiseta del San Pablo Burgos durante la próxima campaña, con frentes abiertos en la liga y en competición europea, lo que marcará el inicio de su segunda etapa en el club, han informado este martes fuentes de la entidad.

El internacional esloveno, de 29 años y de 2,01 metros, disputó entre 2018 y 2019 una temporada y media en el equipo burgalés antes de poner rumbo a la NBA, de la que logró ser campeón junto a Denver Nuggets en 2023, y su último destino ha sido el EA7 Milán italiano.

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Toda su experiencia en la liga ACB se resume en su pasado burgalés, cuarenta y seis partidos en casi dos temporadas que no llegó a cumplir ya que el inicio de la 2019/2020 se marchó a Estados Unidos.

El alero permaneció a lo largo de seis temporadas en la máxima competición en Estados Unidos, donde logró conquistar el título de campeón de la NBA en 2023, el primero y único de la historia para la franquicia de Denver.

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Tras su paso por la NBA, Cancar fichó por el EA7 Milán para la temporada 2025/26, junto al que pudo realizar su debut en la Euroliga, con un par de compromisos disputados, antes de sufrir una lesión de rodilla, que le llevó a estar inmerso en el proceso de recuperación a lo largo del pasado curso deportivo. EFE

vfr/jpd

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