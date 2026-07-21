El 57 % de aves cinegéticas presenta un declive poblacional en España, afirma SEO/BirdLife

Madrid, 21 jul (EFE).- El 57 % de las especies de aves cinegéticas -las que se pueden cazar legalmente-, en la península ibérica y Baleares muestra una tendencia poblacional negativa, según un estudio de SEO/BirdLife publicado este martes, que advierte del declive de 20 de estas 35 especies.

El informe, titulado 'Gestión sostenible de la caza y conservación de aves silvestres en España 2026', agrega que otras nueve especies -el 26 % del total- siguen siendo objeto de aprovechamiento pese a que sus poblaciones son "muy pequeñas" o a que no existe información suficiente a nivel nacional para estimar su evolución.

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Por todo ello, la ONG ecologista reclama una actuación conjunta de administraciones, agricultores, cazadores, propietarios y entidades conservacionistas para "restaurar los hábitats de estas especies y reducir todas las presiones que dificultan la recuperación".

Las autorizaciones de caza, afirma el documento, "deben basarse en datos científicos actualizados y adaptarse al estado de cada población", aplicando el principio de precaución para suspenderlas cuando no pueda acreditarse que son compatibles con la conservación de las aves.

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SEO/BirdLife certifica el retroceso en varias especies, como la perdiz roja, cuya población ha disminuido un 57,6 % durante los últimos 27 años, mientras que la codorniz común ha caído un 60,4 % y la grajilla, un 68,8 %.

Entre las aves acuáticas, el ánade rabudo ha perdido un 68,5 % de ejemplares desde 2000 y el ánsar común, un 93,8 %.

En cuanto a las especies con poblaciones reproductoras mínimas o sobre las que no se dispone de información suficiente, el documento cita ejemplos como los de la cerceta carretona, la agachadiza común, la becada, el zorzal real o la avefría europea.

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La organización conservacionista ha indicado que la regresión en el número de ejemplares de estas aves no se puede atribuir únicamente a la caza, ya que existen otros factores que reducen sus poblaciones como la desaparición de barbechos, linderos, setos y pastizales, determinadas prácticas de siega y cosecha y el uso inadecuado de productos fitosanitarios.

Estas actuaciones influyen en el sentido de que limitan el alimento, los refugios y los lugares de reproducción para las aves.

En el caso de las especies acuáticas, otros problemas son la sobreexplotación de acuíferos, la alteración del régimen hídrico y la contaminación y degradación de los humedales en todo el país.

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El estudio afirma que el hecho de que una especie sea cinegética no implica que su caza pueda autorizarse anualmente de forma automática o en cualquier territorio, pues según la Directiva de Aves de la Unión Europea, el aprovechamiento solo puede permitirse si es compatible con el mantenimiento o la recuperación de las poblaciones en un estado favorable.

En el contexto del declive poblacional, las moratorias temporales "son una herramienta de gestión adaptativa y de seguridad jurídica, no una respuesta punitiva ni una alternativa a la recuperación del hábitat".

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La ONG pone como ejemplo la situación de la tórtola europea que, tras más de cinco decenios de declive en Europa, ha empezado a mostrar signos de recuperación tras la suspensión de su caza durante tres temporadas. EFE