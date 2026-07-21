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Ecuador inaugura su primer campamento de fútbol juvenil mixto del club español Villarreal

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Andrea Farnós

Quito, 20 jul (EFE).- Ecuador inauguró este lunes el primer campamento juvenil mixto del club español Villarreal CF, una iniciativa que ofrecerá dos semanas de entrenamiento a niños y jóvenes y seleccionará a un niño y una niña para viajar a España y entrenarse en las instalaciones del equipo de la primera división española.

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El campamento, según explicó a EFE Carlos Gracia, director general del Villarreal CF Camp Ecuador 2026 y de Global Sport Talent, empresa asociada al club español para desarrollar el proyecto, está destinado a "seleccionar talentos" y durará hasta el 7 de agosto en Quito, capital del país andino.

Los dos jugadores seleccionados viajarán durante ocho días a España, donde se alojarán y entrenarán con la categoría del Villarreal que les corresponda, junto a otros jóvenes elegidos en campamentos similares celebrados en países como Argentina, Estados Unidos, Japón o Turquía.

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Gracia detalló que su desempeño será evaluado por los técnicos del club y que, si cumplen con las expectativas, podrían incorporarse a la cantera del equipo español. "El Villarreal ha confiado en el fútbol ecuatoriano", afirmó.

Además, el director destacó que "más del 25 % de los participantes ha recibido becas completas o parciales". Los más de 130 inscritos provienen de diversas provincias ecuatorianas, entre ellas las costeras Guayas y Esmeraldas, y también hay jóvenes de nacionalidad colombiana y venezolana residentes en Ecuador.

"Queremos que sea un proyecto de impacto social y que el acceso no dependa únicamente de la capacidad económica de las familias", detalló.

Uno de los ejes fundamentales de la iniciativa es la participación femenina. La futbolista ecuatoriana Gigi Moreira, jugadora del Villarreal y capitana de la selección nacional de Ecuador, señaló que la inclusión de las niñas fue una de las condiciones que planteó para convertirse en embajadora e imagen de este evento deportivo.

"Quería formar parte del proyecto, pero para mí era importante que también se incluyera a las niñas. Todos compartimos la idea de que hay que apoyar el talento ecuatoriano y ofrecerles oportunidades", añadió Moreira a EFE.

"Estamos muy conectados con ese objetivo y estoy muy contenta con lo que se está desarrollando", continuó la jugadora profesional.

Darle la oportunidad a las chicas ha derivado en que más del 40 % de las personas inscritas sean niñas y jóvenes apasionadas de este deporte.

Para la profesional, la intención es que los participantes "vivan una experiencia diferente" y que "tanto el niño como la niña que resulten seleccionados" puedan conocer "lo que significa formar parte de un club como el Villarreal, que compite al máximo nivel, y que, al volver, entiendan "otras formas de entender el fútbol y vivir este deporte".

Los entrenamientos del campamento se celebrarán de lunes a viernes por la mañana. Del 3 al 7 de agosto, los técnicos del Villarreal Carlos Mosoles y Mathias Frécon realizarán la evaluación final junto al cuerpo técnico ecuatoriano. EFE

(foto)(video)

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