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Detenida una segunda persona por la muerte a tiros de un menor en la Pegaso de Barcelona

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(Actualiza la NA2314 con más detalles)

Barcelona, 21 jul (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido hoy a una segunda persona por la muerte a tiros de un menor de 15 años de edad el pasado 2 de julio en el parque de la Pegaso de Barcelona, según ha anunciado la consellera de Interior, Núria Parlon.

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Durante su turno de respuesta en el pleno del Parlament a una interpelación del PP sobre inseguridad, Parlon ha revelado que este martes se ha detenido al "presunto sicario" del joven de 15 años que murió tiroteado el pasado 2 de julio.

Según han informado a EFE fuentes cercanas al caso, el detenido este martes es un joven de 21 años, que ha sido arrestado en la capital catalana.

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Por estos hechos ya fue detenido un día después del crimen un hombre, que posteriormente ingresó en prisión preventiva acusado de un delito de homicidio, en un caso que los Mossos vincularon inicialmente a un enfrentamiento entre bandas juveniles.

Los Mossos d'Esquadra mantienen abierta la investigación sobre el crimen, en una causa que se encuentra bajo secreto de sumario por orden judicial.

El homicidio ocurrió hacia las 22.30 horas del jueves 2 de julio en el parque de la Pegaso, situado en el barrio barcelonés de Sant Andreu y que en ocasiones frecuentan bandas juveniles violentas.

Un grupo de personas se dirigió al menor y abrió fuego contra el chico, que quedó herido crítico y acabó muriendo en el lugar, en lo que los Mossos d'Esquadra ven una "acción directa", no un hecho casual o un accidente. EFE

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