Desalojadas 300 personas en Almonaster (Huelva) por un incendio forestal

Almonaster la Real (Huelva) , 21 jul (EFE).- La Junta de Andalucía ha elevado a Situación Operativa 1 el Plan Infoca en la provincia de Huelva ante la evolución del incendio forestal que afecta a Almonaster la Real, que ha obligado al desalojo de la pedanía de Las Veredas, donde viven unas 300 personas.

El alcalde de la localidad, Jacinto Vázquez López, ha informado a EFE de que se ha desalojado a toda la pedanía tras ser informados por el dispositivo contra incendios del peligro que corrían.

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El Infoca ha indicado en sus redes sociales la activación del Nivel 1 y que se trabaja en un terreno irregular con muchos barrancos, lo que está dificultando las labores de extinción.

El incendio afecta al Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, al norte de la provincia, en un paraje llamado 'Las Veredas', donde trabajan trece medios aéreos y cuya evolución está motivando la ampliación progresiva del dispositivo.

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Inicialmente, se enviaron a la zona del incendio 18 bomberos forestales y dos autobombas, que fueron ampliados a 50 efectivos, tres autobombas y dos buldóceres, aunque poco antes de las 13.30 ha aumentado a 100 efectivos en tierra con seis autobombas.

Por aire trabajan un helicóptero ligero, cuatro semipesados y uno pesado, cuatro aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y un avión de coordinación (ACO).

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También se ha activado la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF). EFE

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