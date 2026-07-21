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Denuncian 26 años de "abandono institucional" en los asentamientos chabolistas de Huelva

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Huelva, 21 jul (EFE).– Una treintena de organizaciones políticas, sindicales, ecologistas y sociales han denunciado este martes la "insostenible e indigna" situación de los asentamientos chabolistas de temporeros migrantes en la provincia de Huelva, un problema que persiste tras 26 años de existencia sin que las distintas administraciones hayan aportado soluciones efectivas.

En un manifiesto conjunto, los colectivos firmantes —entre los que figuran PACMA, Ecologistas en Acción, CCOO Huelva, Adelante Andalucía, Izquierda Unida y Podemos— han criticado la "falta de voluntad política" y la "gravísima descoordinación" entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos de la zona y el sector empresarial agrícola.

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Según han explicado, los diferentes planes acordados en los últimos años no se han traducido en mejoras tangibles en el terreno.

Entre ellos han citado el Foro Provincial de la Inmigración -activo desde 2014-, el Protocolo General de Actuación de 2022 dotado con 2,5 millones de euros, el I Plan Estratégico autonómico para la erradicación del chabolismo o el Acuerdo Marco de Doñana suscrito en noviembre de 2023.

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Las organizaciones han expresado su "profunda decepción" tras la reunión mantenida el pasado 14 de julio con la Comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

Han denunciado que, a pesar de que el convenio para la regeneración de Doñana contempla fondos específicos para medidas sociales hasta 2027, la sociedad civil desconoce el destino y la ejecución real de dichas partidas por parte de los municipios afectados.

El manifiesto critica la gestión de los consistorios de Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto, a los que acusa de incurrir en un "racismo institucional" que califican de "castigo colectivo".

Entre las irregularidades señaladas destacan la falta de ayuda humanitaria de emergencia tras los frecuentes incendios, la negativa a recoger residuos sólidos en los perímetros de los poblados y el "bloqueo ilegal" del empadronamiento de la población migrante, práctica que contraviene la Ley de Bases del Régimen Local.

Tras recordar el reciente incendio en Los Gallardos (Almería) y el fuego que el pasado 7 de julio arrasó unas 300 chabolas en Palos de la Frontera dejando a cientos de personas al raso, han advertido de que las infraviviendas —construidas con plásticos, palés y cartones— constituyen un grave peligro para la vida. EFE

lra/pst/jlg

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