Defensa y el Aeropuerto de Teruel impulsan el Centro de Entrenamiento Aéreo Militar

Teruel, 21 jul (EFE).- El Ministerio de Defensa y el Consorcio del Aeropuerto de Teruel han dado un nuevo paso para implantar el Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea (CIEMA), una instalación destinada al adiestramiento de las unidades de transporte y apoyo al despliegue del Ejército del Aire y del Espacio, tras firmar un protocolo de colaboración para agilizar el desarrollo del proyecto.

La secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, y el presidente del Consorcio del Aeropuerto de Teruel, Octavio López, han suscrito este martes el acuerdo, que establece el marco de colaboración entre ambas instituciones para coordinar los trámites necesarios y facilitar que el Ejército del Aire y del Espacio pueda comenzar a operar en las instalaciones turolenses en el menor plazo posible.

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El protocolo coincide con avances administrativos en las dos fases previstas para la implantación del centro: el Consejo Rector del Aeropuerto de Teruel ha aprobado la concesión demanial al Ministerio de Defensa de los terrenos correspondientes a la primera fase durante un periodo de 25 años y con un canon anual de 220.577,90 euros.

La parcela, de ocho hectáreas, albergará un edificio de oficinas y una plataforma para el estacionamiento de aeronaves militares conectada con la pista del aeropuerto. La previsión es que las obras comiencen y concluyan en 2027.

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Además, el Consorcio ha presentado la documentación para tramitar la Declaración de Interés Autonómico con Interés General (DIGA), paso previo al Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), que permitirá desarrollar la segunda fase.

Esta actuación contempla una pista de terreno natural para aeronaves de transporte militar, hangares, plataformas de estacionamiento, zonas de preparación y adiestramiento de operaciones, además de los accesos viarios y las redes de suministro necesarias.

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Valcárcel ha señalado que el CIEMA constituirá una infraestructura de referencia para el adiestramiento de las unidades de transporte aéreo y de apoyo al despliegue del Ejército del Aire y del Espacio y que estará abierta a la cooperación con aliados europeos.

También ha indicado que el Ministerio de Defensa prevé invertir cerca de 42 millones de euros en el proyecto; tal y como ha explicado a los medios en la visita a la instalación aeroportuaria.

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Por su parte, López ha destacado que el acuerdo refuerza la colaboración entre ambas instituciones y ha considerado que la implantación del centro consolidará al Aeropuerto de Teruel como una infraestructura vinculada a actividades aeronáuticas especializadas y a la defensa. EFE

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