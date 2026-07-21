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Courtois presentará su plataforma de inversión en el décimo aniversario de WFS en Madrid

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Madrid, 21 jul (EFE).- El portero del Real Madrid y de la selección belga, Thibaut Courtois, presentará su plataforma de inversión en la décima edición del World Football Summit (WFS), uno de los principales congresos internacionales de la industria del fútbol, que se celebrará los próximos 15 y 16 de septiembre en La Nave de Madrid.

Según informó este martes la organización, Courtois participará junto a su socio Gonzalo Vila para presentar NXTPLAY, la plataforma de inversión que ambos cofundaron con el objetivo de facilitar a los deportistas de élite el acceso a la propiedad de capital en proyectos relacionados con el deporte, los medios y la innovación.

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La organización ya cuenta en su cartera con participaciones en clubes como Le Mans FC, KRC Genk y CD Extremadura.

El congreso, nacido en Madrid en 2016 como punto de encuentro de la industria del fútbol, conmemorará su décimo aniversario con un programa centrado en los retos del sector, como el impacto de la inteligencia artificial, la inversión institucional y la transformación del negocio del fútbol. Desde su fundación se han celebrado más de 33 eventos en once países y han creado una comunidad de más de 150.000 profesionales.

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"La industria del fútbol ha experimentado una transformación sin precedentes desde que se fundó WFS en 2016", afirmó la consejera delegada de World Football Summit, Marian Otamendi, quien señaló que la inteligencia artificial marcará la próxima etapa de evolución del sector y que el encuentro de Madrid servirá para abrir ese debate entre los principales actores de la industria.

La edición de 2026 incorporará, además, nuevas iniciativas, entre ellas un espacio específico para clubes, ligas y federaciones, con talleres y encuentros profesionales, y un programa reforzado para fomentar el liderazgo femenino, que incluirá sesiones exclusivas de networking dirigidas a mujeres del sector.

También participará como socio principal J.P. Morgan, uno de los mayores bancos de inversión y servicios financieros del mundo, cuyos ejecutivos analizarán el creciente peso de la inversión y de los nuevos modelos de financiación en el fútbol profesional. EFE

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