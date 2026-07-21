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Conde-Pumpido entrega al rey la memoria anual del Tribunal Constitucional

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Madrid, 21 jul (EFE). - El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha entregado este martes a Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela la memoria anual de actividades de esta institución correspondiente a 2025.

El jefe del Estado ha recibido a Conde-Pumpido en el Salón de Audiencias de Zarzuela y, tras posar ante los medios gráficos, ambos han mantenido una reunión en la que el presidente del Constitucional le ha entregado un ejemplar de la memoria anual que se edita desde 1999.

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Una memoria que recoge los aspectos organizativos y funcionales más significativos de la actividad del TC a lo largo de cada ejercicio, con el objetivo de dejar constancia ante los ciudadanos del cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas como intérprete supremo de la Constitución y garante de su defensa y salvaguardia.

Entre las competencias que corresponden al Tribunal Constitucional se encuentran el control de constitucionalidad de las normas con rango de ley, tanto del Estado como autonómicas, o la resolución de los conflictos constitucionales entre el Estado y las comunidades autónomas. EFE

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