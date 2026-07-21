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Cinco españoles y cinco argentinos, candidatos al once ideal del Mundial; Vozinha, también

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Redacción Deportes, 21 jul (EFE).- Cinco jugadores de España y Argentina, que disputaron la final del Mundial 2026, se encuentran en el grupo de 28 futbolistas seleccionables para el once ideal del torneo, entre los que también está el portero caboverdiano Vozinha, una de las sensaciones de la competición.

Todos los aficionados podrán votar a través de la plataforma interactiva de la FIFA 'FIFA Play Zone', abierta para todos los usuarios que deseen elegir entre todos los candidatos.

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Los cinco jugadores de España son Unai Simón, Pedro Porro, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Rodri Hernández, elegido Balón de Oro del Mundial.

Llama la atención la ausencia de los dos centrales titulares de la selección entrenada por Luis de la Fuente, la menos goleada del torneo con solo un tanto en contra, Aymeric Laporte y Pau Cubarsí, elegido Mejor Jugador Joven.

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De la otra finalista, Argentina, son candidatos Emiliano 'Dibu' Martínez, Cristian 'Cuti' Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Lionel Messi.

Otros candidatos ilustres son el francés Kylian Mbappé, máximo goleador del Mundial con 10 goles y máximo artillero en la historia de la competición con 22; el brasileño Vinícis Jr, el inglés Jude Bellingham o el mexicano Julián Andrés Quiñones, delantero que marcó el primer gol del Mundial.

La lista completa para la votación final la componen:

Porteros: Vozinha (Cabo Verde), 'Dibu' Martínez (Argentina), Unai Simón (España), Jordan Pickford (Inglaterra), Eloy Room (Curazao).

Defensas: Lisandro Martínez y 'Cuti' Romero (Argentina), Nuno Mendes (Portugal), Marc Cucurella y Pedro Porro (España), Virgil Van Dijk (Países Bajos), Gabriel Magalhaes (Brasil), Dayot Upamecano (Francia).

Centrocampistas: Jude Bellingham (Inglaterra), Ousmane Dembelé y Michael Olise (Francia), Vinícius Jr (Brasil), Enzo Fernández (Argentina), Luka Modric (Croacia), Ismael Saibari (Marruecos), Rodri Hernández y Lamine Yamal (España).

Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia), Erling Haaland (Noruega), Harry Kane (Inglaterra), Julián Andrés Quiñones (México) y Mikel Oyarzabal (España). EFE

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