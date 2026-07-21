Carlos Martínez, campeón del mundo en 2025, se retira de la selección española de 3x3

Redacción deportes, 21 jul (EFE).- El jugador de baloncesto 3x3 Carlos Martínez ha anunciado este martes su retirada de la selección española para centrarse en sus objetivos personales y profesionales, según ha señalado en redes sociales.

"Dicen que el capitán debe ser el último en abandonar el barco. Y estoy de acuerdo, pero solo cuando el barco se hunde. Cuando el barco navega viento en popa, es un privilegio ceder el timón", ha apuntado Martínez en su publicación.

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El gallego se despide del equipo nacional con un gran palmarés: campeón del mundo en 2025, plata en la Champions Cup en 2026 y número 1 español del ranking FIBA desde 2022, cuando jugó su primer World Tour, hasta el 2025.

Empezó su camino en el baloncesto 5x5, en concentraciones U12, y, posteriormente, apostó por el 3x3, formando parte del primer equipo profesional de la modalidad olímpica y convirtiéndose en el único jugador habitual en el circuito World Tour.

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Martínez es el tercer jugador que más partidos (41) ha disputado con la selección, por detrás de Nacho Martín (48) y Sergio de la Fuente (44).

"Me marcho con la sensación del deber cumplido y con la absoluta paz mental de quien se ha vaciado en cada torneo, en cada entrenamiento y en cada rincón del mundo dentro y fuera de la pista", ha destacado el jugador.

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La presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, ha puesto de relieve que Martínez es "el símbolo del crecimiento del baloncesto 3x3 masculino español" y le ha agradecido su compromiso y esfuerzo por el baloncesto 3x3 y por "la selección en particular". EFE