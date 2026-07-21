Carlos Dotor, cedido nuevamente por el Celta al Málaga

Málaga, 21 jul (EFE).- El centrocampista Carlos Dotor regresa nuevamente al Málaga cedido por el Celta hasta el final de la próxima temporada, informó el club malagueño.

El futbolista madrileño llegó hace poco más de un año al Málaga, igualmente cedido por el club vigués, ofreció un rendimiento excelente la campaña pasada y fue fundamental para contribuir al histórico ascenso a LaLiga EA Sports tras vencer en el último encuentro de la promoción al Almería (1-2).

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Dotor disputó con el Málaga 40 encuentros entre LaLiga Hypermotion y la Copa del Rey, 29 de ellos como titular, aportando un gol y cuatro asistencias.

Es la tercera incorporación del Málaga para el próximo curso tras los refuerzos del defensa Fernando Calero y del delantero Juan Cruz, y podría ya jugar este sábado ante el Leceister inglés en el primer amistoso de pretemporada del equipo andaluz. EFE

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