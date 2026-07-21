Caída de Lipowitz en la crono de Thonon

Thonon-les-Bains (Francia), 21 jul (EFE).- El alemán Florian Lipowitz, tercero del Tour de Francia del año pasado, sufrió una dura caída en la contrarreloj de la decimosexta etapa en Thonon-les-Bains y su participación en la carrera está comprometida.
El ciclista del Red Bull, que es quinto de la general, se fue a tierra en el descenso del puerto de Larringes y está siendo atendido por los servicios médicos. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Última hora de los incendios en España, en directo: focos activos en Teruel, Huesca, Guadalajara y Huelva | El fuego en Brieva (Segovia) ha calcinado más de 3.000 hectáreas
Hasta el 12 de julio han ardido 61.163 hectáreas de superficie forestal, un 52% más que la media de la última década para esas fechas
Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once
Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.
El millonario patrimonio de Ferran Torres, apodado ‘Tiburón’, también de los negocios: los 20 pisos por los que se le acusa de “especular” junto a su hermana
El futbolista que logró marcar el gol que ha dado su segunda estrella a España ha diversificado sus beneficios más allá del deporte
Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4
Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores
Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 22 de julio: Rosalía se enfrenta a las parteras y Manuela descubre que alguien ha suplantado a Braulio
El episodio del miércoles 22 llega con un cara a cara que puede cambiar el rumbo de la investigación sobre el intercambio de bebés
MÁS NOTICIAS