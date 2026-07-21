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Caída de Lipowitz en la crono de Thonon

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Thonon-les-Bains (Francia), 21 jul (EFE).- El alemán Florian Lipowitz, tercero del Tour de Francia del año pasado, sufrió una dura caída en la contrarreloj de la decimosexta etapa en Thonon-les-Bains y su participación en la carrera está comprometida.

El ciclista del Red Bull, que es quinto de la general, se fue a tierra en el descenso del puerto de Larringes y está siendo atendido por los servicios médicos. EFE

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