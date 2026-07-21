Caída de Lipowitz en la crono de Thonon y abandona la carrera

(Actualiza con el abandono del corredor)

Thonon-les-Bains (Francia), 21 jul (EFE).- El alemán Florian Lipowitz, tercero del Tour de Francia del año pasado, sufrió una dura caída en la contrarreloj de la decimosexta etapa en Thonon-les-Bains y se vio obligado a abandonar la carrera.

PUBLICIDAD

El ciclista del Red Bull, quinto de la general, se fue a tierra en el descenso del puerto de Larringes y fue atendido por los servicios médicos.

Visiblemente tocado en la clavícula izquierda, el corredor montó en una ambulancia y dijo adiós a sus opciones de acabar la prueba.

Lipowitz compartía liderazgo en el Red Bull con el belga Remco Evenepoel, tercero de la edición de 2024 y segundo provisional de la actual.

En los últimos días el alemán había asegurado que trabajaría para que Evenepoel pudiera consolidar su segundo puesto en la general. EFE