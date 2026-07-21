Bright Ede: "Cuando me llamó el Dépor, supe que era donde quería estar”

A Coruña, 21 jul (EFE).- El central polaco Bright Ede afirmó este martes, durante su presentación como nuevo futbolista del Deportivo, que cuando recibió la oferta del club blanquiazul no dudó en dar el salto al fútbol español.

“No es fácil gestionar todo esto -ofertas de muchos clubes- para un chico joven como yo. Cuando tienes tantas ofertas es complicado, pero también es muy bonito recibir llamadas de estos clubes grandes. Eso sí, cuando me llamó el Dépor, supe inmediatamente que era donde quería estar”, aseguró.

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Internacional con la selección sub-19 de su país, el defensa destacó la pasada temporada en el Motor Lublin, equipo de la Ekstraklasa, la máxima categoría del fútbol polaco.

“He visto muchos partidos de la liga española y me parece muy técnica, creo que lo puedo hacer muy bien aquí”, manifestó el central, que debutó con la camiseta deportivista en el amistoso del pasado fin de semana contra el Compostela.

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“El Dépor es un gran club, con una gran historia. En la plantilla hay muchos jugadores jóvenes, es un entorno bueno para desarrollarme”, incidió Bright Ede, quien en estos días se ha encontrado “muy bien” en A Coruña.

Con un contrato de larga duración -hasta junio de 2031-, el defensa agradeció la “confianza” que el club gallego ha depositado en él.

“Firmar un contrato tan largo significa que el club confía en mí. Eso es una señal de que queremos construir algo a largo plazo. Ellos tienen mucha confianza en mí y yo en ellos”, comentó el polaco, que se definió como “un defensa sólido, rápido y fuerte”. EFE

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