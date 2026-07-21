Andalucía tiene una tasa de absentismo laboral inferior a la media pero un alto coste

Málaga, 21 jul (EFE).- Andalucía es una de las comunidades con el coste económico más alto por absentismo laboral, con 7.410 millones de euros en 2025, una cifra que responde al volumen de su población activa pese a mantener tasas inferiores a la media española tanto en las ausencias totales como en la derivada de bajas médicas.

El presidente del Consejo Andaluz de Graduados Sociales, Eduardo Ruiz, ha expuesto este martes datos sobre Andalucía durante la presentación de un informe sobre absentismo laboral en España entre los años 2019 y 2025, que revela que "ha dejado de ser coyuntural para convertirse en una tendencia estructural" en el país.

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A partir de este estudio, el Colegio ha realizado un análisis sobre la región en el que ha incorporado datos oficiales procedentes de la Seguridad Social, mutuas colaboradoras (AMAT) y estadísticas del sector.

En 2025, Andalucía fue la tercera comunidad con el coste económico más alto por absentismo laboral, con 7.410 millones de euros, recoge un informe de Randstad Research. "El gasto es alto porque Andalucía tiene una población muy elevada", ha apuntado Ruiz.

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En el tercer trimestre de ese año, registró un 6,3 % de absentismo, tres décimas menos que la media nacional, "en pleno repunte del problema en el conjunto del país", y en el primer trimestre del presente año, el promedio en la comunidad es del 7 %, dos décimas menos que en el conjunto de España, por lo que Andalucía "demuestra con cifras que el prejuicio no resiste el contraste con la realidad", ha subrayado Ruiz.

La región también registra cifras inferiores a la media española en los procesos de incapacidad temporal -se calcula que el 70 % de las faltas de asistencia al trabajo se deben a estas bajas por enfermedades o accidentes comunes (no laborales)-, con una media del 5,4 %, dos décimas por debajo del promedio estatal, en el primer trimestre de 2026.

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Según este informe, las comunidades con mayor nivel de absentismo entre enero y marzo fueron País Vasco (9,4 %), Asturias (9,1 %) y Canarias (8,9 %), al igual que en incapacidad temporal pero en distinto orden: Canarias (7,6 %), Asturias (7,3 %) y País Vasco (7,2 %).

Otro informe de AMAT muestra esta tendencia. En 2024, Andalucía contabilizó 1.068.626 bajas totales (+5 %), y se situó entre las regiones con menor tasa bruta de absentismo, pero con mayor duración media, unos 50,36 días frente a 42,53 en España.

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Por sectores, la industria lidera el absentismo laboral en Andalucía, en el que destaca la producción manufacturera y automoción debido a la gran exigencia física y las dinámicas de cadena de montaje en turnos rotativos, seguido de los servicios (7,62 %), que aglutinan el mayor volumen de horas perdidas y el principal impacto económico, y la construcción (6,25 %), ha detallado.

Del análisis por provincias realizado por la mutua Umivale Activa (2016-2023) se desprende que Huelva y Sevilla eran las que presentaban mayores tasas de absentismo en la comunidad, con un 6 y 5,6 %, respectivamente, y Málaga (4,6 %) y Jaén (4,22 %) las menores.

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Los graduados sociales abogan por mejorar la prevención, agilizar la gestión administrativa de los partes y aumentar la coordinación entre el sistema sanitario público, las mutuas y la Seguridad Social, ya que de lo contrario, "este problema va a tener muy difícil solución".

También plantean la posibilidad de regular la reincorporación laboral progresiva al puesto de trabajo, siguiendo los modelos de Alemania o los Países Bajos. EFE