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Albares pide dejar explicarse a Zapatero tras ser implicado por su socio en el rescate de Plus Ultra

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (PSOE), ha rehusado entrar a valorar las revelaciones del empresario Julio Martínez que implican al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate a la aerolínea Plus Ultra.

"Es el tiempo de la justicia y yo creo que lo mejor que podemos hacer todos es dejar trabajar con serenidad a la justicia, que es la que tiene que pronunciarse y ante quien tienen que explicarse las distintas personas a las que se les llame", ha dicho Albares al ser cuestionado en Santander por los periodistas acerca de si el Gobierno mantiene la confianza en Zapatero tras las revelaciones de Martínez y de los directivos de Plus Ultra y si éstas podrían complicarle su futuro judicial al expresidente.

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De hecho, el ministro ha abogado por que "todo el mundo pueda explicarse" y ha señalado que el expresidente Zapatero "dejó muy claro que él se iba a explicar". "La justicia tiene sus tiempos y vamos a respetarlos", ha dicho Alberes el mismo día en que Julio Martínez ha declarado este martes ante la Audiencia Nacional como invesigado por el caso 'Plus Ultra'.

El ministro ha realizado estas declaraciones antes de participar en el IV seminario 'España en el mundo', integrado dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo'.

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