Espana agencias

Vox anuncia un recurso de apelación contra la absolución del hermano de Sánchez por el delito de tráfico de influencias

Guardar
Google icon
Imagen 2MJIKQNFSFE47KC3RIQKMCVO3A

El portavoz de la dirección de Vox, José Antonio Fúster, ha anunciado este lunes que su formación va a presentar un recurso de apelación contra la absolución de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, del delito de tráfico de influencias, por considerar que existen pruebas suficientes para que sea condenado por el mismo.

Así lo ha anunciado Fúster en una rueda de prensa en la sede nacional del partido, precisando que ese recurso de apelación será registrado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el órgano inmediatamente superior a la Audiencia Provincial de Badajoz que la semana pasada sí condenó a Sánchez a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

PUBLICIDAD

"En lo que se refiere al tráfico de influencias, nuestros servicios jurídicos consideran que existen pruebas suficientes para que David Sánchez y los demás responsables sean también condenados (por este delito)", ha señalado Fúster.

Además, ha aprovechado para recalcar que Vox ejerce la acusación popular de manera seria, respeta las resoluciones judiciales y utiliza los instrumentos que establece la ley cuando no está de acuerdo con ellas, pero sin "insultar a los jueces", como, a su juicio, "hacen los gorilas del entorno" del presidente Pedro Sánchez.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere David Lucas, secretario de Estado de Vivienda

David Lucas anunció hace 20 días que suspendía toda su actividad para seguir un tratamiento oncológico.

Muere David Lucas, secretario de Estado de Vivienda

La prensa internacional se rinde ante los reyes y sus hijas en la final del Mundial 2026: “Fue especialmente emotivo”

Los medios expertos en realeza no han dejado pasar la oportunidad de comentar sobre la actitud de la familia real en la celebración de la final del Mundial 2026 contra Argentina

La prensa internacional se rinde ante los reyes y sus hijas en la final del Mundial 2026: “Fue especialmente emotivo”

Encuentras joyas en el desván, ruinas bajo el suelo o petróleo en el jardín: la ley aclara qué puedes quedarte

Ser propietario de una vivienda no implica ser dueño de todo lo que aparece dentro del terreno

Encuentras joyas en el desván, ruinas bajo el suelo o petróleo en el jardín: la ley aclara qué puedes quedarte

Salsa tonkatsu: la receta japonesa más fácil y rica para acompañar carnes empanadas

Con solo tres ingredientes podremos montar esta riquísima salsa asiática, que normalmente se sirve junto con el clásico ‘tonkatsu’ japonés

Salsa tonkatsu: la receta japonesa más fácil y rica para acompañar carnes empanadas

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 20 julio

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 20 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Julio Martínez, el hombre al que el juez sitúa en el corazón del ‘caso Plus Ultra’, declarará este martes con la incógnita de qué está dispuesto a contar

Disturbios en País Vasco en final del Mundial: unos encapuchados queman banderas de España en el pueblo de Oyarzabal y manifestantes intentan boicoter la pantalla gigante del PP en Bilbao

Reyes Maroto se impone por 200 votos a Enma López en las primarias y será la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid

La otra final del Mundial se juega en el palco: Trump comparte asiento con Pedro Sánchez, el rey y Sheinbaum

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

ECONOMÍA

Encuentras joyas en el desván, ruinas bajo el suelo o petróleo en el jardín: la ley aclara qué puedes quedarte

Encuentras joyas en el desván, ruinas bajo el suelo o petróleo en el jardín: la ley aclara qué puedes quedarte

La bombona de butano sube casi un 5% desde este martes por el fin de la rebaja del IVA

Ni flotadores gigantes ni colchonetas en la piscina: la comunidad de vecinos puede prohibirlos según la ley

El K-Pop suena en la final del Mundial y consolida su público en España: el 85% de sus fans gasta hasta 100 euros al mes en ‘merchandising’

Ya pagamos hipotecas 15.500 euros más caras que el año pasado: el préstamo medio en España roza los 175.000 euros

DEPORTES

La celebración España, en directo | La Selección ya vuela a Madrid para darse un baño de masas: la agenda y el recorrido de los campeones del Mundial

La celebración España, en directo | La Selección ya vuela a Madrid para darse un baño de masas: la agenda y el recorrido de los campeones del Mundial

La selección española aterrizará en Madrid con una hora de retraso

El vuelo de Iberia que lleva a bordo a los campeones del mundo de la Selección española es el más seguido de Flightradar: más de 8.000 personas siguen su recorrido

El vídeo más emocionante de la victoria de España, sobre el césped de la final: los abrazos, las palabras, los silencios... y Cucurella

Cortes de tráfico en el centro de Madrid, recorrido completo de la rúa de celebración de la Selección por Madrid y fiesta en Cibeles: cúando y dónde serán los conciertos