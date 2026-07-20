Vox anuncia un recurso de apelación contra la absolución del hermano de Sánchez por el delito de tráfico de influencias

El portavoz de la dirección de Vox, José Antonio Fúster, ha anunciado este lunes que su formación va a presentar un recurso de apelación contra la absolución de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, del delito de tráfico de influencias, por considerar que existen pruebas suficientes para que sea condenado por el mismo.

Así lo ha anunciado Fúster en una rueda de prensa en la sede nacional del partido, precisando que ese recurso de apelación será registrado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el órgano inmediatamente superior a la Audiencia Provincial de Badajoz que la semana pasada sí condenó a Sánchez a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

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"En lo que se refiere al tráfico de influencias, nuestros servicios jurídicos consideran que existen pruebas suficientes para que David Sánchez y los demás responsables sean también condenados (por este delito)", ha señalado Fúster.

Además, ha aprovechado para recalcar que Vox ejerce la acusación popular de manera seria, respeta las resoluciones judiciales y utiliza los instrumentos que establece la ley cuando no está de acuerdo con ellas, pero sin "insultar a los jueces", como, a su juicio, "hacen los gorilas del entorno" del presidente Pedro Sánchez.

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