Un hombre con orden de alejamiento quema la casa de su expareja e hijo en Tossa (Girona)

Barcelona, 19 jul (EFE).- Los Mossos d'Esquadra buscan a un hombre sobre el que pesa una orden de alejamiento por violencia machista que en la tarde de ayer sábado provocó un incendio en la casa de su hijo y su expareja en una urbanización de Tossa de Mar (Girona).

El hombre había sido detenido días antes por la Policía catalana por violencia machista y, tras prender fuego a la casa, huyó en una motocicleta por una zona boscosa de la localidad, según ha informado la Cadena SER y han confirmado a EFE fuentes de los Mossos.

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El suceso tuvo lugar en la urbanización Sant Grau de Tossa, en una casa en la que la parte inferior funciona como alojamiento turístico. A consecuencia del humo, un matrimonio alojado en el establecimiento tuvo que ser atendido por los sanitarios.

La expareja y el hijo del hombre lo vieron acercarse a la casa, por lo que se refugiaron en la de un vecino, a la que el agresor intentó también acceder.

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Una vez prendió fuego a la parte superior de la casa en la que viven la expareja y el hijo, el hombre huyó en una moto y ahora está siendo buscando por la Policía. EFE